Agenda informativa multisoporte América para el 16 de junio 2026

ESTADOS UNIDOS

- El proceso de selección del jurado en el caso contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, continúa en fase previa al juicio que supervisa el juez Gregory Carro. (Foto)

- El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto celebrar una nueva reunión sobre Oriente Medio, centrada en Yemen.

- El recién nombrado presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, encabeza por primera vez una reunión del banco central. (Foto)

- El actor español Javier Bardem será distinguido con una ceremonia de huellas de manos y pies en el TCL Chinese Theatre. (Foto) (Video)

- Washington celebra primarias para renovar la alcaldía en la que Janeese Lewis George, autoproclamada demócrata socialista y conocida entre los capitalinos como la "Mamdani de DC". (Foto) (Video)

- El Distrito de Columbia (D.C.), Georgia, y Oklahoma y Alabama, en segunda vuelta, celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

- El New York Historical, el primer museo de la ciudad, muestra su nueva ala dedicada a la historia de la democracia en Estados Unidos, que incluye la exposición ‘Democracy Matters’. (Foto)

- El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sebastián Kraljevich, ofrece una sesión informativa sobre el apoyo del organismo a los países de la región.

MÉXICO

- La 'Asamblea Antimundialista' presenta un informe sobre las acciones de represión registradas en el último año durante las protestas de vecinos y activistas en contra del Mundial en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. (foto)

- Conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto) (Video)

- Azucareros negocian con el Gobierno un programa de biocombustibles y generación eléctrica que podría traer inversiones por más de 1.500 millones de dólares.

- El Instituto Nacional de Estadística presenta los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2025. (Foto)

- Informe sobre las acciones represivas en el último año durante las protestas de vecinos y activistas en contra del Mundial FIFA 2026 en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. (Foto) (Video)

PERÚ

- La derechista Keiko Fujimori está cada vez más cerca de ser la presidenta de Perú, a medida que su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez ha crecido hasta los 28.000 votos, a falta de 200.000 por escrutar. (Foto)

- La asociación de víctimas de la masacre de Juliaca, ocurrida en medio de las protestas por la destitución del expresidente Pedro Castillo, se manifiestan ante la probable elección de Keiko Fujimori como presidenta. /foto) (video)

COLOMBIA

- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, activa un puesto de mando cibernético para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo domingo. (Foto) (Video)

- La Fiscalía acusó a los miembros de una banda dedicada al tráfico de migrantes señalada de lavar cerca de 100.000 millones de pesos (unos 29,1 millones de dólares) por esa actividad ilícita. (Video)

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del Índice de Producción Industrial (IPI) de abril en Colombia.

HAITÍ

- El secretario general de la ONU, António Guterres, realiza una visita de solidaridad a Haití en medio del recrudecimiento de la crisis y la violencia en el país caribeño, el más pobre de América. (Foto) (Video)

- Varias personas murieron en Puerto Príncipe en un enfrentamiento entre bandas criminales que se produjo tras el partido que jugó Haití contra Escocia el sábado pasado en el Mundial de Fútbol.

BRASIL

- Empieza el juicio al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y acusado de obstruir el juicio contra su padre por golpismo al incentivar sanciones contra el país desde EE.UU. (Foto) (Video)

- Cumbre Mundial de Cuencas, en la que se discute la gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas en el mundo.

- Autoridades y expertos de Europa y América Latina inician el "Reprogramando el poder: tecnología y geopolítica en un mundo fragmentado", acerca de seguridad internacional en América Latina.

- La red MapBiomas divulga su informe sobre la superficie del agua en la Amazonía y en Brasil.

- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en abril.

ECUADOR

- Ecuador y Japón suscriben un memorando de entendimiento para el establecimiento del comité económico y comercial entre ambos países. (Foto) (Video)

- Una parte del "sentimiento de inseguridad de los ciudadanos se relaciona con la falta de proximidad entre las personas", sostiene -en entrevista con EFE- el urbanista francocolombiano Carlos Morano. (Foto)

ARGENTINA

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona.

- Comienza el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, quien tenía cinco años cuando se le vio por última vez el 9 de julio de 2024 en la provincia argentina de Corrientes, un caso que conmovió al país.

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- Despedida y entierro de Taty Almeida, figura fundamental de las Madres de Plaza de Mayo, quien falleció el domingo. (foto)(video)

PANAMÁ

- Con motivo del Día Internacional de las Remesas Familiares, se destaca la importancia de este tipo de envíos económicos para El Salvador, Guatemala y Honduras. (Foto) (Video)

EL SALVADOR

- Entrevista con la diputada Claudia Ortiz, una de las tres representantes de la oposición en el Congreso de El Salvador, quien afirma que el país se encuentra bajo una dictadura. (Foto) (Video)

CHILE

- El Banco Central de Chile toma una decisión sobre la tasa de interés referencial, que se encuentra en el 4,5 % desde diciembre pasado.

URUGUAY

- La Cámara de Senadores de Uruguay discute la aprobación del acuerdo Mercosur-EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y que posteriormente será enviado a la Cámara de Diputados. (Video)

DEPORTES

Estados Unidos.- Francia se enfrenta a Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo I.

Estados Unidos.- Irak se enfrenta a Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo I.

Estados Unidos.- Argentina se enfrenta a Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo J.

Estados Unidos.- Austria se enfrenta a Jordania en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo J.

Estados Unidos.- La selección de Portugal comienza este miércoles su Mundial con un duelo contra Congo en el NRG Stadium de Houston, una vez más con Cristiano Ronaldo al frente de una plantilla. (Foto)

Estados Unidos.- Cuando Cristiano Ronaldo salte al campo del NRG Stadium, para el estreno mundialista de Portugal contra Congo, hará historia al disputar su sexto Mundial y por una vez será CR6. (Foto)

Estados Unidos.- La selección inglesa, obligada como favorita pero con debates abiertos dentro de la plantilla, comienza su participación en el Mundial, el miércoles en el AT&T de Arlington, contra Croacia. (Foto)

México.- En medio del Mundial FIFA 2026, un grupo de futbolistas amputados entrena bajo un puente de la Ciudad de México, a la espera de que el legado del torneo también llegue a esta disciplina. (Foto)

México.- Colombia, con varias figuras en un gran momento que ilusionan a su afición en su regreso a una Copa del Mundo, se enfrentará mañana a una debutante, la selección Uzbekistán. (Foto)

México.- La selección mexicana llega a Guadalajara para afinar detalles antes de enfrentar a Corea del Sur. (foto) (video)

México.- Conferencia con el seleccionador de Colombia y entrenamiento del equipo. (foto) (video)

Brasil.- Los goles de Schiaffino y Ghiggia, sí. El silencio del Maracaná, sí. El drama nacional, sí. Pero detrás del Maracanazo hay un lado menos conocido, como la fiesta en la concentración de Brasil antes del partido o el desconcierto de Jules Rimet al entregar el cetro mundial a Uruguay. (Foto) (Video)

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Colombia.- En 2020, el militar colombiano Mauricio Peña se preguntó, luego de perder el brazo derecho en un combate: "¿Y ahora qué?". La respuesta la encontró en la bicicleta y en el deporte, que le salvaron la vida. (Foto) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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