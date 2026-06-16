República Dominicana recibió 5,6 millones de visitantes entre enero y mayo, un 8 % más

Santo Domingo, 16 jun (EFE).- La República Dominicana recibió desde inicios de este año hasta mayo 5.641.659 visitantes, un 8 % más que en el mismo periodo de 2025, informó este martes el ministro de Turismo del país, David Collado.

Del total, 4.147.025 viajeros llegaron por vía aérea, un 10,8 % más que en los primeros cinco meses de 2025, mientras que por vía marítima arribaron 1.494.634 cruceristas.

Los aeropuertos que más turistas recibieron en los primeros cinco meses de este año fueron el de Punta Cana, con el 66 % del total; Las Américas, ubicado en la capital del país, (19 %); Cibao (10 %), Puerto Plata (5 %) y un 1 % La Romana y Samaná.

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En concreto, este mes de mayo el país caribeño recibió 744.045 visitantes por vía aérea, lo que supuso un incremento de un 10,4 % respecto al mismo mes de 2025; además, en este quinto mes del año arribaron 139.881 cruceristas.

Las terminales aéreas que recibieron más vuelos con visitantes fueron el aeropuerto de Punta Cana, con un 54 %, Las Américas (28 %), Cibao (11 %), Puerto Plata (3 %), Higüero (2 %) y La Romana y Samaná (1 %).

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Los países emisores que más visitantes aportaron en mayo fueron: Estados Unidos (41 %), Canadá (21 %), Argentina (7 %), Colombia (5 %) y con el 2 % Francia, Reino Unido, México, Puerto Rico, Chile y Perú.

Además, en el periodo de enero a abril la ocupación hotelera superó el 79 %, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fue de un 4.5, en una escala de 5 puntos.

De acuerdo con el ministro, el 93 % de los visitantes afirman que regresarían a la República Dominicana y el 60 % recomendarían el destino. EFE