Alejandra Rubio entierra definitivamente el hacha de guerra con José María Almoguera con un divertido test

Tras revelar que ha hablado con José María Almoguera -por mensaje, como aclaró el hijo de Carmen Borrego- para disculparse con él por no haberse interesado por su estado tras su reciente operación de corazón-, Alejandra Rubio ha confirmado que su acercamiento a su primo va por el buen camino después de meses lanzándose dardos en los platós de televisión.

Y aunque todavía no han fijado una fecha para verse y que el nieto de María Teresa Campos conozca al pequeño Carlo Jr., la hija de Terelu ha confesado que "solo quiero paz y amor para todos, que les vaya a todos fenomenal. Quiero buen rollo en mi vida". Y eso incluye al novio de María 'la jerezana', como ha dejado claro con sus inesperadas respuestas al divertido test 'Cuanto más primo menos me arrimo' que le ha propuesto el programa 'Vamos a ver'.

Así, y aunque a la primera pregunta -"¿entrarías con él a un reality?"- ha respondido con un rotundo "no" explicando que "en mis planes no está entrar a un reality ni con él ni sola", se ha mostrado de lo más conciliadora al asegurar que no le importaría hacer un viaje de parejas -con la concursante de 'GH' y Carlo Costanzia, en 2026: "Si se da claro que sí, tendrían que estar de acuerdo todas las partes".

"Claro que sí, te lo digo de corazón" ha desvelado sobre la posibilidad de salir a cenar a solas con José María, un plan que como ha reconocido nunca han hecho. Y aunque no ha querido 'mojarse' sobre si invitará a su primo al cumpleaños de su hijo el año que viene, ya que "no sé ni lo que voy a hacer mañana como para saber lo que va a pasar el año que viene", sí ha confirmado que "claro" que le hará un regalo a Almoguera en su próximo cumpleaños.

Y por si quedaba alguna duda de que ha enterrado definitivamente el hacha de guerra, Alejandra ha confesado ante las cámaras de Europa Press que "todo está genial" con su primo, aunque no se ha mostrado tan clara cuando le hemos preguntado cómo se dividirán estas Navidades para poder ver a sus padres, a Mar Flores, y a Carlo Costanzia di Costigliole: "No sé, no sé. Como tenga que ser, ¿vale? Que tenga que ser lo que tenga que ser. Gracias chicos"

