La primera ministra de Japón dice estar "abierta al diálogo" con China a pesar del aumento de la tensión

Durante una reciente conferencia de prensa, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, subrayó la importancia de mantener una comunicación efectiva con China, especialmente ante asuntos sin resolver y desafíos bilaterales. Al hacer referencia a la situación de Taiwán, Takaichi reiteró el interés de su ejecutivo en sostener encuentros directos y negociar con las autoridades chinas, incluso en medio del empeoramiento de la relación diplomática entre Tokio y Pekín. Según detalló la agencia de noticias Kiodo, la mandataria manifestó que “China es un importante vecino para Japón y tenemos que construir relaciones estables y constructivas. Siempre estamos abiertos al diálogo; nuestra puerta no está cerrada”.

De acuerdo con información publicada por Kiodo, la jefa del Gobierno japonés hizo un llamado para aminorar las tensiones actuales y manifestó su intención de abordar de manera directa las diferencias que han surgido recientemente a raíz de declaraciones sobre Taiwán. Takaichi declaró que la comunicación adquiere un papel crucial debido a la existencia de diversos temas sujetos a negociación y discrepancias no resueltas entre ambas naciones. Sus palabras han surgido luego de que prometiera una respuesta firme en caso de una hipotética acción militar china en el conflicto sobre Taiwán, lo que condujo al agravamiento de las fricciones diplomáticas.

Tal como consignó Kiodo, la primera ministra ha recalcado que la posición del Gobierno japonés permanece inalterable a pesar de las crecientes preocupaciones sobre una posible crisis relacionada con Taiwán, que catalogó como un asunto potencialmente “existencial”. Takaichi expresó que “esto no cambia la postura consistente del Gobierno japonés”. La líder japonesa también aseguró que Japón continuará explicando su posición tanto al gobierno chino como a la comunidad internacional en diferentes foros y niveles de interlocución.

El desencuentro diplomático actual viene marcado por advertencias emitidas desde Tokio respecto a una posible intervención en defensa de Taiwán, caso de que Pekín adopte medios militares para resolver su disputa con la isla. Según reportó la agencia Kiodo, Takaichi ha abogado por la vía del diálogo, enfocándose en la necesidad de buscar acuerdos y soluciones a través de canales diplomáticos, sin cerrar la puerta a contactos directos con las autoridades chinas.

La relación entre China y Taiwán se remonta al final de la guerra civil china de 1949, tras la cual el partido nacionalista Kuomintang, derrotado por el Partido Comunista de China, se desplazó al archipiélago de Taiwán. Desde entonces, las comunicaciones formales entre ambos territorios han sido limitadas y sólo a partir de la década de los ochenta se restablecieron algunos lazos en el ámbito económico y de negocios, manteniéndose restricciones en el plano diplomático y político.

El medio Kiodo recogió el mensaje de la primera ministra japonesa sobre la relevancia de mantener canales de comunicación abiertos, aun cuando persistan cuestiones de fondo que dificultan el entendimiento. La mandataria enfatizó que la voluntad de diálogo de su gobierno refleja una estrategia para evitar malentendidos, reducir riesgos e intercambiar puntos de vista de manera franca y directa sobre asuntos trascendentales de la agenda bilateral.

El contexto actual ha generado que tanto Japón como China enfrenten debates internos e internacionales respecto a la estabilidad regional en Asia Oriental, el equilibrio de poder y los compromisos asumidos sobre la no injerencia en conflictos que puedan escalar en la zona. Kiodo añadió que la administración japonesa, bajo el liderazgo de Takaichi, buscará explicar su enfoque y sus acciones futuras tanto a Pekín como ante organismos y foros multilaterales, en un esfuerzo coordinado para gestionar las tensiones y promover la estabilidad.

La reiteración de la disposición de Tokio a sostener contactos directos con China aparece tras episodios recientes que han puesto a prueba la solidez de las relaciones bilaterales. Las reiteradas menciones a Taiwán y la posibilidad de intervención han tensado el vínculo con Pekín, que reclama la soberanía sobre la isla mientras Japón defiende la importancia de la paz y la estabilidad regional. Tal como reflejó la agencia Kiodo, la política japonesa insiste en la transparencia y la apertura como pilares fundamentales para conducir la relación con China, a fin de minimizar riesgos y prever respuestas adecuadas ante futuras crisis.