La inflación de Venezuela se dispara hasta el 556% tras el bloqueo de EEUU a los petroleros

Las cifras ofrecidas por el Fondo Monetario Internacional en su reciente informe “Perspectiva Económica Mundial” reflejan los obstáculos que enfrentan tanto los analistas económicos como los organismos multilaterales para tener una visión precisa de la crisis inflacionaria venezolana. Este organismo calcula que la inflación podría cerrar 2025 con un incremento de 269,9% y proyecta una mayor aceleración en 2026, con un posible alza de hasta 682,1%. La ausencia continua de datos oficiales dificulta la elaboración de estas previsiones y complica la capacidad de respuesta de la comunidad internacional. En este contexto, según Bloomberg News, la última cifra disponible proveniente de estimaciones alternativas indica que la inflación anual alcanzó el 556% en diciembre de 2025, lo que marca una aceleración significativa tras la entrada en vigor de nuevas sanciones económicas de Estados Unidos que bloquean el tránsito de petroleros en los puertos venezolanos.

De acuerdo con Bloomberg News, el Banco Central de Venezuela no publica estadísticas oficiales sobre inflación desde hace años, una situación que obliga tanto a economistas nacionales como a organismos internacionales a depender de índices alternativos. Uno de los recursos más utilizados es el indicador cafetero de Bloomberg News, donde el seguimiento semanal del precio de una taza de café en Caracas ofrece un termómetro indirecto sobre el alza de los precios internos. Este índice marcó un ritmo anual de inflación de 219% en junio, antes de los nuevos paquetes de sanciones, y mostró un crecimiento aún mayor una vez implementadas las restricciones estadounidenses.

La administración de Donald Trump justificó públicamente la imposición de estas medidas con la afirmación: “El shock para ellos será como nada que hayan visto antes,” según recogió Bloomberg News. El bloqueo impuesto desde Washington afecta principalmente la capacidad del Estado venezolano para captar divisas, dado que el petróleo es la principal fuente de ingresos del país. Esta limitación refuerza la presión externa sobre Caracas y agrava la vulnerabilidad de la economía local, advirtió el medio.

Bloomberg News reportó que la presión recae, en particular, sobre los sectores que dependen de ingresos en bolívares, la moneda nacional. Solo una fracción de los trabajadores venezolanos percibe sus salarios en moneda local, compuesto en gran medida por empleados estatales y pensionados. Estos grupos son los que experimentan una pérdida más rápida de poder adquisitivo a medida que los precios de bienes y servicios continúan elevándose. Mientras tanto, se estima que aproximadamente el 90% del sector privado recibe su salario en dólares estadounidenses, lo que amplía de forma considerable la brecha de ingresos y profundiza las divisiones sociales.

Esta división en el acceso a monedas extranjeras genera desafíos adicionales, según detalló Bloomberg News, pues quienes carecen de recursos en dólares quedan especialmente expuestos a la inseguridad alimentaria y la inestabilidad de precios. El encarecimiento de los productos básicos y la depreciación persistente del bolívar refuerzan la desigualdad y deterioran las condiciones de vida, particularmente para los sectores con menor acceso a divisas.

De acuerdo con el análisis de Bloomberg News, la imposibilidad de operar a través de los canales financieros internacionales tradicionales obliga tanto al gobierno como a los agentes económicos a buscar alternativas fuera de los circuitos convencionales. Esta situación incrementa la volatilidad del sistema de precios, dificulta la reposición de inventarios y merma la capacidad de estabilizar la economía. Además, la política gubernamental de mantener el aislamiento financiero y de no divulgar estadísticas oficiales prolonga la incertidumbre en torno a cualquier posible mejora.

El informe del FMI, citado en distintos pasajes por Bloomberg News, remarcó que mientras se mantenga un entorno de restricciones externas y de políticas internas opacas, la tendencia inflacionaria podrá persistir o incluso profundizarse. La falta de información certera también limita el margen de acción de los organismos multilaterales y dificulta el diseño de respuestas o programas de apoyo apropiados para la escala de la crisis venezolana.

Bloomberg News también apuntó que las propias técnicas empleadas para estimar la inflación, como el índice del café, poseen sus propias limitaciones, ya que no reflejan la totalidad de las variaciones de precios de la canasta básica ni de la economía en general. Sin embargo, la ausencia de datos oficiales obliga a su utilización como referencia para medir el avance del fenómeno inflacionario.

De acuerdo con lo publicado por Bloomberg News, la aplicación de las nuevas sanciones estadounidenses en la última semana no solo afectó las operaciones centrales del sector petrolero, sino que acentuó las dificultades de acceso a los mercados financieros internacionales. Esto restringió aún más las opciones del gobierno venezolano para obtener liquidez y recursos que contribuyan a frenar el aumento de precios o sostener la oferta de bienes esenciales.

El impacto de la sanción se manifiesta también en el incremento de la fuga de capitales, el descenso continuado del poder adquisitivo y el ensanchamiento de la brecha entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen exclusivamente del bolívar, según indicó el FMI en su análisis divulgado por Bloomberg News. El informe del organismo añadió que este entorno de restricción y alta incertidumbre coloca a Venezuela en una situación de fragilidad extrema, en la que cualquier posibilidad de recuperación económica se desvanece producto de la falta de cambios estructurales en el acceso a dólares y en el manejo estadístico.

Tal como sintetizó Bloomberg News, en ausencia de modificaciones sustanciales en la transparencia y el flujo de recursos, la observación sobre la economía venezolana continuará dependiendo de métricas indirectas y de las políticas adoptadas tanto por el gobierno nacional como por actores internacionales. El entorno resultante se caracteriza por la inestabilidad monetaria, el distanciamiento de la comunidad global y el aumento de la desigualdad social que afecta a amplios sectores de la población.