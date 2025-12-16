Agencias

Zayra Gutiérrez reaparece en su cumpleaños y revela cómo está tras su retirada de redes por su salud mental

Dos meses después de tomar la drástica decisión de abandonar las redes sociales por una temporada para cuidar su salud mental -tras sincerarse con sus seguidores y confesar que no se sentía a gusto y no quería seguir exponiendo su vida- Zayra Gutiérrez ha reaparecido ante las cámaras en la gala Billboard No.1s que por primera vez ha tenido lugar, gracias a su alianza con Starlite, en Madrid.

Acaparando todas las miradas por su look, protagonizado por un conjunto de pantalón y chaqueta oversize con estampado de leopardo, la hija de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez 'Guti' estaba de celebración por partida doble, ya que a su vuelta a la vida social tras su retirada para "volver con más fuerza que nunca", se unía que este lunes cumplía 25 años: "Es muy cumple y muy bien, aquí con mis chicos a disfrutar de la música. 25 añitos. Cómo crezco, eh. Cómo crezco. Pero bueno, pero muy feliz. Estoy muy feliz, la verdad, estoy un poco fuera de esto, pero bueno, nunca viene mal volver un poco".

Como ha confesado, llegó a un punto "que te sobrepasa todo como me pasó a mí". "Y creo que lo mejor es decir hasta aquí, y siempre tienes tiempo para volver. Llevo desde los 18 exponiéndome y fue un parón, pero ya estoy muy bien. Recuperada" asegura, revelando que ha decidido "no enseñar tanto como enseñaba antes. A lo mejor del 100% que enseñaba antes ahora voy a enseñar un 20".

Haciendo balance en su 25 cumpleaños, Zayra afirma que lo mejor que le ha pasado es su hijo Hugo, que a sus 2 años "ya es un niño en condiciones, ya no tengo un peque. Está enorme". Sin embargo, como asegura rotunda "de momento no" se plantea volver a ser madre, aunque sí admite que le encantaría pasar por el altar con su novio Miki Mejías.

Estas Navidades, como nos ha contado, se dividirá para estar en familia y pasará "Nochebuena con mamá, Nochevieja con mi suegro y Reyes con papá", y no puede estar más feliz ya que como asegura Aranxta es una "abu muy buena, muy buena", y Guti "es un abuelazo". "A mi padre se le cae la baba con Hugo, y a Romina, y a mis hermanos, y a todos" ha expresado orgullosa, confirmando que por fin ha conseguido el equilibrio y está en su mejor momento con toda su familia.

