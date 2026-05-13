Nigeria condena a un exministro de Energía prófugo a 75 años de cárcel por corrupción

Nairobi, 13 may (EFE).- El Tribunal Federal Superior de Abuya en Nigeria condenó este miércoles al exministro de Energía Saleh Mamman, quien está prófugo, a 75 años de prisión por corrupción.

El juez James Omotosho declaró culpable a Mamman de doce cargos relacionados con malversación de fondos públicos por un monto aproximado de 33.800 millones de nairas (unos 21 millones de euros), según recogen medios locales.

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Omotosho ordenó que todos los fondos y bienes recuperados del exministro sean confiscados por el Gobierno Federal y que el fugado devuelva 22.000 millones de nairas (13,7 millones de euros) pendientes vinculados a los proyectos hidroeléctricos en el oeste y sureste del país.

El magistrado también emitió una orden de arresto contra Mamman, solicitó que todos los organismos de seguridad del país se coordinen con la Interpol para asegurar su detención y dictaminó que la pena comenzará a partir del día de su captura.

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“Las pruebas de la Fiscalía son abrumadoras frente a la escasa y casi inexistente defensa del acusado. El acusado no presentó ninguna prueba creíble para refutar la acusación”, afirmó Omotosho.

“En lugar de crear un legado para solucionar el problema del suministro eléctrico intermitente en el país, el acusado vivía a costa de los ciudadanos comunes. No es de extrañar que los nigerianos hayan permanecido en la oscuridad hasta hoy”, añadió.

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La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) demostró ante los tribunales federales que Mamman desvió fondos públicos presupuestados para la ingeniería, compensaciones de terrenos y licitaciones de las plantas de Mambilla y Zungeru, a través de casas de cambio, las cuales convirtieron el dinero a divisas extranjeras y se lo entregaron al acusado.

El proyecto hidroeléctrico de Zungeru sobre el río Kaduna en el estado de Níger (centro-oeste) se encuentra operativo, mientras que el de Mambilla en el río Dongo, estado de Taraba (sureste), está paralizado por una demanda millonaria de arbitraje contra Nigeria ante la Corte Internacional de Arbitraje de París (ICC).

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Mamman fue ministro de Energía entre agosto de 2019 y septiembre de 2021 bajo la Administración del fallecido expresidente Muhammadu Buhari (2015-2023) y estaba a cargo de las dos iniciativas de infraestructura energética más grandes e importantes de Nigeria, que tenían el objetivo de resolver el déficit crónico de electricidad en el país. EFE