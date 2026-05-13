Air India suspende 7 rutas internacionales en medio de crisis por precios del combustible

Nueva Delhi, 13 may (EFE).- La aerolínea Air India anunció este miércoles que suspenderá siete rutas internacionales entre junio y agosto, ante el encarecimiento del combustible para turbinas de aviación (ATF) derivado de la crisis en el estrecho de Ormuz.

Las rutas Delhi-Chicago, Bombay-Nueva York, Delhi-Shangái, Chennai-Singapur, Bombay-Daca y Delhi-Malé fueron suspendidas temporalmente, siendo así Norteamérica y el sur de Asia las regiones más afectadas.

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"Los ajustes se han realizado en respuesta a una combinación de factores, incluidas las continuas restricciones del espacio aéreo sobre determinadas regiones y los precios récord del combustible para aviones en las operaciones internacionales, los cuales inciden significativamente en la viabilidad comercial de ciertos servicios planificados", indicó la empresa en un comunicado.

Air India, propiedad del megaconglomerado Grupo Tata, también anunció que reducirá la frecuencia en una veintena de rutas internacionales, principalmente hacia Asia y Europa.

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Los recortes llegan a pocas semanas de que concluya la investigación oficial sobre el accidente aéreo de Air India ocurrido en junio de 2025 en Ahmedabad, que causó la muerte de 260 personas.

La tragedia supuso el golpe más duro para la reputación de la aerolínea desde su privatización por parte del grupo Tata.

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En abril, el CEO de la empresa, Campbell Wilson, renunció después de que la compañía reportara pérdidas de 2.400 millones de dólares en el año fiscal que terminó en marzo de 2026.

La crisis en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 80 % del petróleo que consume Asia, no solo ha encarecido el crudo, sino que ha obligado a las operadoras a realizar rutas más largas para evitar zonas de conflicto, afectando fuertemente al sector aéreo indio.

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Tanto Air India como IndiGo, la empresa dominante en el mercado, ya han aplicado recargos a los usuarios por el alza del combustible, que representa cerca del 40 % de sus gastos, con tarifas que varían desde una media de 800 rupias para vuelos internos (unos 8 dólares) hasta más de 200 dólares para vuelos internacionales.

La semana pasada, el Gobierno de la India aprobó un programa de garantía de crédito de emergencia para dar liquidez a las empresas, especialmente a las aerolíneas y las pymes, las más afectadas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. EFE

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