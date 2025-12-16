Recuperan otros 30 cadáveres entre los escombros de un edificio en Gaza bombardeado hace dos años por Israel

Las faenas en el barrio de Rimal, dentro de la ciudad de Gaza, han tenido un nuevo giro tras la identificación de aproximadamente veinte cadáveres localizados bajo los escombros un día antes del último hallazgo, lo que lleva el total a al menos cincuenta cuerpos recuperados en el sector en el marco de operativos recientes. Según detalló Europa Press, el balance corresponde a nuevos esfuerzos de rescate concentrados en áreas atacadas durante los bombardeos israelíes de diciembre de 2023, donde persiste un número indeterminado de desaparecidos y la recuperación de restos humanos continúa marcada por severas limitaciones operativas.

La Defensa Civil de Gaza comunicó a través de sus canales oficiales que el hallazgo más reciente corresponde a treinta cadáveres extraídos de debajo de los restos de una vivienda de la familia Salem, ubicada en el barrio de Rimal, producto de la intensificación de la búsqueda ante denuncias reiteradas de familiares y testigos sobre personas desaparecidas desde los ataques. De acuerdo con la información publicada por Europa Press citando fuentes locales, el operativo en la zona occidental de Gaza lleva dos días consecutivos, apoyado por familiares y vecinos que colaboran de manera directa en las tareas de rastreo pese a la significativa escasez de maquinaria pesada: actualmente, el equipo de rescate dispone únicamente de una retroexcavadora y una excavadora para atender un escenario de devastación estructural que cubre distintos puntos del barrio.

Europa Press consignó además que los equipos técnicos han priorizado la localización de fallecidos en los sitios identificados por la comunidad, elaborando un registro actualizado y recibiendo constantes aportes de quienes han reportado la desaparición de familiares. El medio palestino "Filastin" recogió testimonios de la Protección Civil, la cual confirmó que, además de los treinta cuerpos ubicados más recientemente, las labores previas ya permitieron la recuperación de cerca de veinte víctimas en la misma zona, afianzando la cifra provisional de cuarenta a cincuenta cadáveres localizados a partir del inicio de estos operativos, que comenzaron el lunes tras la reactivación de denuncias ciudadanas.

El reporte de Europa Press afirma que las familias del barrio de Rimal participaron activamente en las operaciones de búsqueda, señalando áreas específicas de colapso de viviendas y facilitando detalles sobre la cantidad de personas aún desaparecidas, lo que permitió a los rescatistas concentrar los esfuerzos en sectores de alta probabilidad de encontrar restos humanos. La colaboración de los vecinos resultó fundamental para la priorización en la intervención de determinados sectores, según declararon responsables de Defensa Civil al canal de Telegram oficial de la institución. Pese a la magnitud del daño, el equipo reiteró su decisión de mantener la búsqueda en tanto persistan reportes de personas no identificadas ni documentadas.

En el plano oficial, las autoridades bajo administración de Hamás divulgaron un nuevo registro con las cifras de fallecidos y heridos desde el inicio del conflicto. Según los datos publicados por Europa Press, el número total de víctimas mortales en la Franja de Gaza superó las 70.667 personas, mientras los heridos ascendieron a 171.151. Las últimas 24 horas arrojaron un balance de dos muertos y seis heridos adicionales, información ratificada en el reporte difundido por la administración local. El documento también incluyó los decesos producidos tras la instauración del alto el fuego el 10 de octubre, con un registro de 393 fallecidos y 1.074 heridos documentados desde esa fecha.

De acuerdo a Europa Press, los equipos de rescate lograron recuperar en ese periodo 634 cuerpos adicionales en zonas donde las tropas israelíes iniciaron el repliegue, reflejando el reto logístico y la dificultad de acceso a varias áreas devastadas, lo que retrasa la identificación de víctimas y el cierre de procesos de duelo por parte de las familias afectadas. La propia Defensa Civil de Gaza advirtió que las cifras de muertos y desaparecidos todavía pueden incrementarse conforme se despejen y revisen más estructuras derrumbadas.

Las condiciones técnicas y humanas para el desarrollo de los operativos han sido marcadas por una escasez notoria de maquinaria adecuada y recursos básicos, una situación que el mismo organismo ha reiterado a través de comunicados recientes, señalando que la respuesta a la emergencia continúa limitada por esta carencia y la vasta extensión de daños en infraestructuras habitacionales y comunitarias.

En paralelo, Europa Press resaltó el contraste entre la urgencia de la población por recibir respuestas respecto a los ausentes y la restricción de medios existentes. Las familias aguardan la identificación de sus familiares, a la espera de la entrega de restos para los correspondientes rituales funerarios, en un contexto donde la devastación en Rimal y zonas aledañas plantea múltiples desafíos logísticos y humanitarios.

El registro amplio presentado por Europa Press sobre los efectos de la ofensiva israelí en Gaza describe no solo la gravedad en el número de fallecidos, sino el impacto directo en la estructura social del barrio de Rimal, donde la destrucción de viviendas y la acumulación de cuerpos sin identificar han prolongado el sufrimiento de la comunidad local frente a un contexto de recursos críticos insuficientes para una emergencia de tales dimensiones.