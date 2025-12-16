Marc Ciria anuncia su precandidatura a la presidencia del FC Barcelona como líder de 'Moviment 42'

Durante la presentación de su proyecto en la Sala Bikini de Barcelona, Marc Ciria subrayó que 'Moviment 42' busca trascender el marco electoral y dejar una huella duradera en el FC Barcelona, con la ambición de construir un modelo que beneficie a las próximas generaciones de socios y socias. De acuerdo con la cobertura publicada por el medio que asistió al evento, Ciria, economista y socio del club, anunció formalmente su precandidatura a la presidencia de la entidad deportiva para las elecciones de 2026, argumentando que la dirección actual del Barça ha ignorado reiteradamente propuestas innovadoras desarrolladas durante los últimos años.

Según informó el medio que presenció el acto, más de 800 personas acudieron a la cita en la que Ciria delineó los pilares fundamentales de su plataforma. Planteó “pasar página y reiniciar” el club, situando a los asociados en el centro de las decisiones clave y apostando por una transformación profunda basada en transparencia, participación de los socios y un modelo financiero orientado a la sostenibilidad.

El economista enfatizó que ‘Moviment 42’ nace tras un largo periodo de trabajo discreto, en el barrio de Les Corts, caracterizado por la búsqueda de respuestas estructurales ante los desafíos actuales del club. Tal como consignó el medio que reportó sobre el lanzamiento, Ciria recalcó el carácter colectivo e inclusivo de la iniciativa, describiéndola como “un movimiento vivo, real y auténtico, de socios y socias para los socios y socias”, y explicó que lleva tiempo reuniendo a integrantes comprometidos bajo principios de respeto y dedicación.

Durante su intervención ante los asistentes, Ciria detalló que el grupo a cargo de 'Moviment 42' ha desarrollado, según publicó el medio, diversas propuestas concretas, entre ellas un nuevo modelo de financiación que busca garantizar la estabilidad económica a futuro. Además, presentó un plan digital innovador a escala internacional y una estructura jurídica destinada a preservar la singularidad institucional del FC Barcelona, elementos que, en sus palabras, diferencian la propuesta por su enfoque pragmático y alejado de promesas sin sustancia.

El medio que siguió el desarrollo del evento explicó que uno de los focos del acto fue la interacción directa con los socios, quienes pudieron formular preguntas y peticiones de manera abierta ante el precandidato. Además, la jornada incluyó actividades como una actuación musical a cargo del grupo ‘Banda 42’, fortaleciendo el carácter comunitario e inclusivo del evento, dirigido a consolidar el sentido de pertenencia y participación activa dentro del club.

A lo largo de este acto colectivo, Ciria defendió la urgencia de reacondicionar la estructura administrativa y de gestión del FC Barcelona, señalando la necesidad de iniciar una etapa orientada a la constante innovación y adaptación a las exigencias del entorno actual. A juicio de Ciria, este proceso requiere una versión modernizada y avanzada de la entidad que conceda protagonismo a los socios y permita que la toma de decisiones sea verdaderamente participativa.

El perfil de Marc Ciria, según precisó el medio que cubrió el lanzamiento, combina una trayectoria de más de dos décadas en el ámbito financiero, incluyendo la creación en 2013 de Diagonal Asset Management (SGIIC), con experiencia en instituciones especializadas y formación en centros de negocios de referencia como el Institut d’Estudis Financers, IDEC e IESE. Esta experiencia profesional, añadió durante la presentación, se articula con su implicación activa como socio del club, lo que sustenta su candidatura y aspiración de incidir en la vida institucional del FC Barcelona.

La jornada, concebida como una “inmersión blaugrana” según relató el medio, buscó transformar el lanzamiento de la precandidatura en una experiencia participativa, donde la aportación colectiva de los socios tuviera un papel central en la conformación de la propuesta electoral y en la visión estratégica de futuro.

En el cierre de su intervención, Ciria reiteró que la meta central de ‘Moviment 42’ es promover una gestión del club más abierta, responsable y participativa, orientada a garantizar el legado para quienes forman parte del club ahora y quienes lo harán en el futuro. Reafirmó que el proyecto plantea soluciones tangibles frente a las problemáticas estructurales del club, con la mirada siempre puesta en la sostenibilidad a largo plazo y en el refuerzo de la identidad institucional del FC Barcelona.