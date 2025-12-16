El superávit comercial de la eurozona se duplica en octubre, hasta los 18.400 millones de euros

La eurozona contabilizó en su balanza comercial de bienes de octubre un saldo positivo de 18.400 millones de euros, dos veces más (159,2%) que el superávit de 7.100 millones de euros del mismo mes del año anterior, según se desprende de los datos de la oficina estadística europea, Eurostat.

De esta forma, el área de la moneda común vendió al exterior mercancías por valor de 258.000 millones de euros, al tiempo que adquirió productos por 239.600 millones de euros. Estas cifras estuvieron un 1% por encima y un 3,6% por debajo en comparativa interanual, respectivamente.

En cuanto al acumulado de los diez primeros meses, las exportaciones de bienes sumaron 2,463 billones de euros, una subida del 2,9%, mientras que las importaciones avanzaron un 3%, hasta los 2.318 billones de euros. El superávit fue de 144.600 millones de euros, un 2,3% más.

El conjunto de la Unión Europea registró en octubre un supéravit de 14.700 millones de euros, más de cuatro veces (374,2%) el previo de 3.100 millones de euros. Así, el club comunitario se anotó ventas por 227.500 millones de euros, un 0,6% menos, y compras por 212.800 millones de euros, un 5,8% menos.

El principal superávit de la UE se mantuvo con Reino Unido por 17.300 millones de euros, un 3,6% más, tras desbancar a Estados Unidos por la guerra arancelaria. A él le siguió, precisamente, el de Estados Unidos, con 11.200 millones de euros, un 42,6% menos, y el de Suiza, con 6.200 millones de euros, un 169,6% más.

BAJA EL DÉFICIT COMERCIAL CON CHINA

Por el contrario, el mayor desfase entre exportaciones e importaciones se mantuvo con China por 32.500 millones de euros tras reducirse en un 4,7%. A continuación, el déficit con India fue de 1.700 millones de euros y el mantenido con Corea del Sur y Noruega de 1.200 millones de euros cada uno.