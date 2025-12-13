Pablo Laso, nuevo entrenador del Anadolu Efes hasta 2027

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- El Anadolu Efes confirmó este sábado la llegada del español Pablo Laso como nuevo entrenador del club hasta el final de la temporada 2026/2027, como relevo del serbio con pasaporte estadounidense Igor Koskov.

El técnico vitoriano emprende así su segunda aventura fuera de España, después de entrenar al Bayern de Múnich en la temporada 2023/2024, en el que fue su segundo equipo tras salir del Real Madrid.

Laso tomará el relevo de Koskov como nuevo entrenador del dos veces campeón de la Euroliga, que la pasada jornada, bajo las órdenes del esloveno Radovan Trifunovic, de manera interina, cayó en su visita al Roig Arena ante el Valencia Basket por 94-82.

Tras pasar la última campaña al frente del Baskonia, con quien no entró por segundo año consecutivo en la Copa del Rey y perdió en los octavos de final del playoff de la Liga Endesa ante el Real Madrid, el vitoriano asume el cargo del equipo turco, su verdugo en la final europea de 2022 en Belgrado, cuando aún dirigía al club blanco.

Precisamente, Laso se consagró como entrenador en el Real Madrid, equipo en el que permaneció 11 años y ganó un total de 22 títulos: dos Euroligas, seis Ligas acb, seis Copas del Rey, siete Supercopas de España y una Copa Intercontinental.

En Estambul se reencontrá con viejos conocidos como el pívot francés Vincent Poirier, con el que coincidió en el Real Madrid, o el base alemán Nick Weiler-Babb, al que dirigió en el Bayern de Múnich.

El equipo turco ha sufrido varias bajas por lesión esta temporada, algunas tan importantes como la de su capitán Shane Larkin, de baja hasta febrero tras ser operado en la ingle, y actualmente ocupa la antepenúltima posición de la Euroliga con un balance negativo de 5 victorias y 10 derrotas.