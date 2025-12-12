La CNMC sugiere valorar alternativas menos restrictivas antes de prohibir los cigarrillos electrónicos de un solo uso

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe sobre el anteproyecto de ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, a solicitud del Ministerio de Sanidad, en el que sugiere valorar alternativas menos restrictivas antes de prohibir los cigarrillos electrónicos de un solo uso.

En general, la nueva norma de Sanidad introduce restricciones, que ya existen actualmente para el tabaco tradicional, y que ahora se dirigen también a los productos relacionados con el tabaco en términos de consumo, venta, publicidad y patrocinio.

Uno de los problemas, señala, es que "varias de las medidas planteadas no están contempladas en la regulación europea, actualmente en proceso de revisión", por lo que aconseja valorar la conveniencia de coordinar la tramitación de ambas normas de cara a minimizar los costes de ajuste para los operadores.

REVISAR LAS RESTRICCIONES EN PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO

Sobre al articulado del Anteproyecto se sugiere valorar si existen alternativas menos restrictivas que permitan cumplir los objetivos de interés general sin llegar a prohibir completamente la categoría de producto de cigarrillos electrónicos de un solo uso. "Todo ello, sin perjuicio de que el resultado de la valoración pueda finalmente ratificar que las restricciones estrictas, incluso la prohibición, son necesarias para el cumplimiento de los objetivos sanitarios y medioambientales perseguidos", afirma.

Asimismo, recomienda replantear la limitación de publicidad, promoción y patrocinio de los productos relacionados y dispositivos para "respetar la neutralidad competitiva" entre los dos tipos de establecimientos afectados.

Finalmente, cree que, si se pretende limitar la capacidad de promoción de los productos relacionados y dispositivos afectando a la cuantía máxima del valor o precio de los bienes o servicios afectados, "no debería realizarse una equiparación automática del régimen aplicable a los productos del tabaco, sino aplicar de forma individualizada los principios de buena regulación".