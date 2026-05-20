El presidente surcoreano critica el asalto a la Flotilla: "sobrepasa todos los límites"

Seúl, 20 may (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, criticó este miércoles el asalto israelí en aguas internacionales a las embarcaciones con más de 400 activistas, incluidos dos ciudadanos surcoreanos, de la Flotilla Global Sumud, iniciativa con ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza.

"Es un acto inhumano que sobrepasa todos los límites", consideró el jefe de Estado surcoreano durante una reunión del Gabinete, según declaraciones recogidas por el diario 'Chosun'. Así, cuestionó la base legal para que Israel "se apodere o hunda barcos", incluidos voluntarios para entregar ayuda al enclave palestino.

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Remarcando que la interceptación tuvo lugar en aguas internacionales, Lee dijo que apresar a los activistas sin fundamentos jurídicos internacionales válidos "es injusto". "Incluso durante un conflicto armado, ¿es lícito confiscar embarcaciones de terceros países? Es una cuestión de sentido común, no solo de legalidad", agregó.

En cuanto a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Lee dijo que Seúl debería seguir la línea de los países europeos que confirmaron que le detendrían si entra en sus territorios.

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En este sentido, hizo hincapié en que "existen normas internacionales mínimas" y que "Israel las está violando todas".

Las declaraciones de Lee tienen lugar semanas después de que se enzarzara en redes sociales con el Gobierno israelí, tras denunciar que este último "no ha reflexionado ni una vez" sobre las críticas de violaciones de derechos humanos hacia sus fuerzas armadas, entre acusaciones de desinformación.

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Tras dos días de operaciones, las Fuerzas Armadas israelíes completaron el asalto e interceptación de los dos últimos barcos de una flotilla integrada por cerca de medio centenar de embarcaciones que trataban de alcanzar la Franja de Gaza en la tarde del martes.

El lunes, la Armada detuvo una treintena de los más de 50 navíos que buscan romper el bloqueo marítimo que Israel impone en Gaza desde 2007 y entregar ayuda humanitaria a la población. Después, el martes, sus soldados detuvieron progresivamente los 10 últimos navíos que se encontraban a unos 150 kilómetros de este territorio palestino. EFE

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(foto)