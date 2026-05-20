La académica Clara Sánchez firma 'Lo inexplicable': "La reencarnación me parece más satisfactoria que la resurrección"

La escritora y académica de la Real Academia Española (RAE), Clara Sánchez, ha publicado la novela 'Lo inexplicable', en la que aborda, entre otras cuestiones, la reencarnación.

"A mí la idea de la reencarnación me parece fabulosa para sentirme libre de la muerte, me alivia del tiempo. Me parece mucho más satisfactoria que la resurrección, por ejemplo. Se puede llamar reencarnación o se puede llamar renacer, según el tipo de religión, pero es algo que parece que para la mente humana ha sido muy necesario, porque atraviesa todas las culturas, todas las religiones, sobre todo orientales", ha explicado Sánchez en una entrevista con Europa Press.

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De hecho, la autora ha explicado que para esta novela, en la que mezcla lo onírico y la realidad en un 'thriller', le ha "arrebatado" la idea de la reencarnación a los Lama, adaptada a sus necesidades literarias.

"Les he arrebatado a los lamas esa idea de la reencarnación y la he traído a nuestros días y a una familia corriente, como es la de Rafael. Y a una situación para todos reconocible, donde ocurren cosas extrañas", ha apuntado.

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Otro de los temas que la autora aborda en 'Lo inexplicable' es el maltrato infantil, que en este caso sufre uno de los protagonistas, Hugo.

"En la máquina de la familia, las piezas de esa máquina son las emociones y los sentimientos. Y dentro de ese revoltijo de sentimientos es muy difícil darnos cuenta de lo que nos pasa. Y sobre todo cuando somos adolescentes y cuando somos niños", ha apuntado.

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ACADÉMICA DE LA RAE

Sánchez es académica en la RAE desde que fue elegida en marzo de 2023. Tomó posesión el 8 de octubre de 2023 con el discurso titulado 'La máquina del tiempo' y desde entonces ocupa la silla X. De hecho, su candidatura fue presentada por las académicas Soledad Puértolas, Carme Riera y Paloma Díaz-Mas.

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Precisamente, sobre la presencia de mujeres dentro de esta institución, la autora reconoce que ha habido "una apertura bastante grande" desde hace "unos años" hasta ahora, pero ha asegurado que va a tener que haber "más aportaciones de mujeres de distintos campos".

"Tendrá que haber más aportaciones de mujeres de los distintos campos. Ha habido una apertura bastante grande de unos años hasta acá, hemos entrado 11 mujeres. Pero claro, tendrá que ir enriqueciéndose el Pleno con más mujeres. Pero es cuestión de muchas variables. Pero es imparable, es una puerta que se abrió y que está abierta, evidentemente", ha apuntado.

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De hecho, relaciona esta apertura con el "curso" que "impone" la sociedad. "Hay mujeres valiosísimas en todos los estamentos de la sociedad, a todos los niveles. La academia tiene que ir enriqueciéndose con la presencia de estas mujeres. Es evidente, es normal y está dentro del devenir lógico de la vida. Sería muy raro que de pronto no hubiese más. Además, la presencia de las mujeres, de las académicas dentro de la Academia es muy activa y muy trabajadora. Es una presencia muy laboriosa", ha zanjado.