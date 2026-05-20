China y Rusia acuerdan un plan para gasoducto Fuerza de Siberia 2, pero no sellan tendido

Pekín, 20 may (EFE).- China y Rusia han llegado a un acuerdo mutuo sobre los principales parámetros del megagasoducto Fuerza de Siberia 2, pero todavía faltan detalles por determinar, declaró este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"El presidente dijo hoy en las conversaciones (en China) que en general, los principales parámetros de entendimiento sobre Fuerza de Siberia 2 existen. Tanto sobre la ruta como sobre cómo se construirá", aseveró a la prensa, citado por las agencias rusas.

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Según el representante de la Presidencia rusa, "quedan por determinar algunos detalles, pero en general el entendimiento ya existe".

Añadió que de momento no se han pactado los plazos concretos de realización de este proyecto.

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"No hay nada preciso. Es información comercial confidencial. Pero hay un logro bastante grande", sostuvo.

En septiembre del año pasado, el gigante gasístico ruso Gazprom firmó un memorando jurídicamente vinculante sobre la construcción de este gasoducto a través de Mongolia, con una capacidad de 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, lo que lo convertiría en el mayor de su tipo a nivel mundial.

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Entre los temas que llevó a Pekín este miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin, estaba la firma de un futuro contrato para el tendido del gasoducto, que tendrá una extensión de 2.900 kilómetros.

Durante una rueda de prensa conjunta con el líder chino, Xi Jinping, Putin aseguró que su país garantiza el suministro seguro a China de petróleo y gas en tiempos de inestabilidad, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

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"Rusia y China cooperan activamente en el ámbito energético. Nuestro país es uno de los mayores exportadores a China de petróleo, gas natural, gas licuado y carbón. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a seguir garantizando de manera fiable el suministro ininterrumpido de todos estos combustibles al rápidamente creciente mercado chino", dijo durante una ceremonia celebrada en la capital china.

Moscú suministró a China 101 millones de toneladas de petróleo y 49.000 millones de metros cúbicos de gas el pasado año, a los que se sumarían otros 50.000 millones de metros cúbicos en caso de un nuevo acuerdo.

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Pekín, que al anunciar su plan quinquenal ya sugirió que estaba interesado en avanzar en el Fuerza de Siberia-2, depende de las exportaciones de gas licuado del golfo Pérsico (Qatar y Emiratos Árabes Unidos), ahora prácticamente bloqueadas por la guerra en Irán.EFE