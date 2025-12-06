La estatal de electricidad pronostica apagones simultáneos en el 60 % de Cuba este sábado

La Habana, 6 dic (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) pronostica este sábado apagones durante toda la jornada que afectarán a la misma vez el 60 % del país en el horario de mayor demanda en la tarde-noche, en otro día con un elevado déficit.

El viernes se registró el 61 % de Cuba sin corriente, la mayor tasa documentada hasta el momento y superando el récord de 59 % del lunes. A mitad de semana, ocurrió un apagón parcial que dejó a oscuras al occidente de la isla con un déficit real del 67 % registrado en la tarde-noche, el horario de mayor demanda.

Todo ello refleja la grave crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024 debido a las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario con el fin de alimentar su infraestructura de producción energética.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, estima para el horario “pico” de la jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.430 megavatios (MW) y una demanda prevista máxima de 3.400 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.970 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.040 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Asimismo, 90 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de diez están paradas por falta de lubricante.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”. EFE