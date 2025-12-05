Un estudio muestra que tres cuartas partes de la población mundial no consume suficiente omega-3

Más de tres cuartas partes de la población mundial no consume suficiente omega-3, según revela un nuevo estudio de la Universidad de East Anglia (Reino Unido), la Universidad de Southampton (Reino Unido) y Holland & Barrett, publicado recientemente en 'Nutrition Research Reviews'.

La revisión colaborativa destaca que el 76 por ciento de las personas en todo el mundo no alcanzan las ingestas recomendadas de EPA y DHA (ácido omega-3), lo que revela una importante brecha en la salud pública mundial. El estudio es la primera revisión global de las recomendaciones nacionales e internacionales sobre la ingesta de omega-3 en todas las etapas de la vida para personas generalmente sanas.

"Nuestra investigación analiza las recomendaciones de grasas omega-3 y cómo se comparan con lo que la gente realmente come. Encontramos grandes brechas entre lo que se recomienda y lo que la mayoría de nosotros consumimos", ha indicado la profesora Anne Marie Minihane, de la Facultad de Medicina de Norwich de la UEA.

"Para cerrar esta brecha, necesitamos formas más sencillas y sostenibles de obtener estos importantes nutrientes, como alimentos enriquecidos con omega-3 o suplementos. Estos cambios podrían ayudar a que más personas disfruten de los beneficios para la salud asociados a una mayor ingesta", ha añadido.

Por su parte, el profesor Philip Calder, de la Universidad de Southampton ha explicado que en esta revisión se han recopilado todas las recomendaciones de autoridades de todo el mundo sobre la ingesta de EPA y DHA: "Lo que está claro es que la mayoría de las personas no cumplen estas recomendaciones", ha apuntado.

Esta revisión global destaca la falta de concordancia entre la evidencia actual, las directrices de salud pública y la ingesta real de la población, y busca abordar la confusión en torno a las recomendaciones de omega-3, destacando los beneficios para la salud de una mayor ingesta en todas las etapas de la vida en poblaciones sanas.

Si bien las directrices anteriores se centraban a menudo en etapas clave como el embarazo, el parto o las enfermedades relacionadas con la edad, esta publicación abarca todas las etapas de la vida, lo que hace que la guía sea relevante y accesible para la población general.

Se destaca que las directrices sobre la ingesta de omega-3 varían actualmente según el país, lo que genera una gran confusión a nivel mundial y refuerza la importancia de una guía consistente basada en la evidencia.

El documento busca apoyar la salud pública a escala mundial y ofrece orientación a países fuera de Europa y América del Norte, por ejemplo, en América Latina y partes de Asia, incluida la India, para desarrollar directrices públicas sobre niveles seguros de ingesta y consejos sobre suplementación.

LA INGESTA MÁS RECOMENDADA ES 250 MG DE EPA Y DHA COMBINADOS

La revisión reveló que la ingesta más recomendada para los adultos es de 250 mg al día de EPA y DHA combinados, con un aporte adicional de 100-200 mg de DHA recomendado para las mujeres embarazadas. Estos objetivos se pueden alcanzar comiendo más pescado azul, como el salmón o la caballa, o mediante suplementos cuando sea necesario.

El artículo también identificó los desafíos que enfrentan las diferentes poblaciones para alcanzar las recomendaciones actuales de omega-3, como las dificultades para cumplir con las recomendaciones de pescado azul debido al bajo consumo de mariscos o las preocupaciones sobre la sostenibilidad, así como el acceso limitado a consejos sobre suplementos en algunas poblaciones.