La etapa de José Luis Cienfuegos al frente de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) se distinguió por una renovación que marcó el rumbo del certamen hasta su septuagésima edición. Según detalló el equipo del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) en un comunicado recogido por distintos medios, su fallecimiento ha generado un sentimiento de profunda pérdida en el sector cultural. El comunicado del FICX describió a Cienfuegos como una figura insustituible y esencial tanto en la historia del festival como en el desarrollo del cine en España.

José Luis Cienfuegos comenzó su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Gijón dentro del departamento de prensa y, en 1995, asumió la dirección del certamen. Durante dieciséis años lideró lo que el equipo del FICX califica como una revolución cultural, transformando por completo la identidad del festival. El FICX reportó que, bajo su gestión, el certamen abandonó las fórmulas de los festivales tradicionales, eliminando ataduras y solemnidades, y apostó por la innovación y la vanguardia.

Entre los aportes señalados por el FICX, destaca la integración de la música en directo, conciertos y otras actividades paralelas como parte fundamental de la programación. Esta estrategia resultó en una mayor atracción de público joven, lo que fortaleció la relación entre el festival y nuevas generaciones de espectadores y profesionales del sector. El certamen remarcó que Cienfuegos poseía una capacidad especial para identificar el talento emergente, anticipándose a fenómenos que luego marcarían pauta en el cine contemporáneo internacional.

De acuerdo con la organización del FICX, durante la dirección de Cienfuegos, el festival se consolidó como el espacio de entrada en España para algunas de las voces cinematográficas más innovadoras. Directores entonces poco conocidos, como Harmony Korine, Lukas Moodysson, Ulrich Seidl, Lisandro Alonso y Pawel Pawlikowski, fueron incluidos en la programación, lo que permitió su descubrimiento por parte del público español. Según publicó el FICX, esta política de selección contribuyó a cimentar el prestigio internacional del festival, situando a Cienfuegos en un lugar destacado al lado de Isaac del Rivero, fundador del certamen.

El reconocimiento al trabajo de Cienfuegos dentro del FICX fue más allá de la programación de películas. El festival informó que su gestión defendió de forma activa la industria cinematográfica, impulsando nuevos formatos y mostrando respeto hacia el trabajo de la crítica y la distribución. Además, el equipo del FICX subrayó que Cienfuegos transformó el festival en un motor de dinamismo cultural y proyección social, mostrando nuevas vías para la gestión de eventos culturales.

Tras concluir su periodo en Gijón, José Luis Cienfuegos continuó su carrera en el Festival de Sevilla, donde estuvo al frente de la dirección entre 2012 y 2023, y más tarde asumió la responsabilidad de la Seminci de Valladolid. En ambas citas, según detalló el FICX, Cienfuegos mantuvo su línea de apuesta por la innovación, el descubrimiento de nuevos talentos y la renovación de las propuestas programáticas.

Al comunicar su fallecimiento, el equipo del FICX expresó su solidaridad no solo con la familia y los amigos de Cienfuegos, sino también con todos los compañeros de oficio que, según manifestaron a través de la nota de prensa, comparten un sentimiento de orfandad ante la ausencia de una de las personas que más contribuyó a transformar la experiencia y la proyección internacional del cine en España.