El Festival de Cómic de Angulema (Francia) cancela su edición de 2026 tras el boicot del sector por una agresión sexual

La dirección del Festival del Cómic de Angulema (Francia) ha anunciado este lunes la cancelación de la 53 edición, prevista para el 29 de enero al 1 de febrero, al considerar que la cita literaria "no podría celebrarse en condiciones satisfactorias", según informan medios franceses.

"La edición de 2026 queda cancelada. Se envió una carta a finales de la semana pasada para informar a los patrocinadores públicos del festival", ha declarado el abogado Vincent Brenot, representante de la empresa organizadora 9e Art+, que añade que la decisión es "simplemente consecuencia" de la postura de los financiadores públicos del festival.

El comunicado de prensa, según el diario 'La Charente Libre', sostiene que la responsabilidad de la cancelación "recae en los financiadores públicos, que han interferido constantemente en la gestión de este evento, que se supone es privado, con la clara intención de derrocar al organizador de toda la vida".

Esta edición también ha estado marcada por el gran llamamiento al boicot por parte de autores, entre ellos la ganadora del Gran Premio de 2025, Anouk Ricard, que han señalado una deriva comercial de la cita literaria y han acusado a la empresa 9e Art+ de haber despedido a una empleada que recientemente presentó una denuncia en 2024 por una violación ocurrida al margen del festival, tal y como revela 'RTL'.

Asimismo, en las últimas semanas, las principales editoriales consideraron "comprometida" la celebración de la 53 edición al señalar que "se había roto la confianza con los organizadores". Esta será la primera vez que desde su creación en 1974, exceptuando el año de la pandemia de la covid, no se celebre el Festival del Cómic.

El año pasado, España acudió al evento literario como País Foco con más de 100 profesionales en la delegación, entre los que destacaron algunos galardonados con el Premio Nacional de Cómic, como Max, primer premiado, o Bea Lema, ganadora en 2024.

