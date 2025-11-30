Agencias

Cercas en la FIL de Guadalajara (México): "Creo que soy escritor porque soy un desarraigado"

El escritor Javier Cercas se ha convertido en uno de los primeros ponentes en participar en el programa literario de Barcelona en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, y ha asegurado: "Creo que soy escritor porque soy un desarraigado".

En un concurrido diálogo con la periodista Elena Hevia, Cercas ha asegurado ser "desarraigado por partida doble": desde el punto de vista geográfico, por ser parte de la emigración del sur de España a las áreas más ricas del país, y un desarraigo más espiritual.

Ha considerado que acudió a la literatura "en busca de las certezas de las respuestas que hasta entonces había encontrado en la religión", aunque ha admitido que la literatura no proporciona certezas sino más preguntas.

"La literatura surge de lo que no entiendes", ha considerado Cercas, pero ha dicho que la última palabra en la literatura la tiene el lector.

"Una novela es una partitura y el lector es quien la interpreta. Un libro sin lectores es letra muerta", ha subrayado.

"PREGUNTAS QUE PODRÍAN HACER LOS NIÑOS"

Cercas ha asegurado que todas sus novelas surgen de "preguntas que podrían hacer los niños", desde 'Salvados de Salamina' al más reciente 'El loco de Dios en el fin del mundo'.

Ha dicho que todas las grandes novelas funcionan como las policiales, porque plantean un enigma y quieren resolverlo, pero que mientras en las policíacas convencionales hay la resolución del enigma, en otras como 'El Quijote', "no hay una respuesta clara, unívoca, sino ambigua".

Ha afirmado que Barcelona sigue siendo para él "un lugar misterioso", pese a vivir en ella desde hace más de dos décadas, y ha asegurado que cuando llegó a Barcelona para estudiar la ciudad era muy distinta a la de ahora.

INICIO DE LOS HOMENAJES

El programa literario de Barcelona como invitada de honor en la FIL de Guadalajara ha iniciado con un homenaje a Montserrat Roig su serie de homenajes a autores.

Tras el de Montserrat Roig, habrá otros durante la feria dedicados a la agente Carmen Balcells y escritores como Joan Brossa, Pere Calders, Ana María Matute, Mercè Rodoreda, Manuel Vázquez Montalbán y Jacint Verdaguer.

EuropaPress

