VÍDEO: Matute (EH Bildu) afirma que rey, "heredero del franquismo" junto a PP y Vox, "no es bienvenido a Euskal Herria"

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha asegurado este viernes en Guernica que el rey Felipe VI, "heredero del franquismo" junto a PP y Vox, "no es bienvenido a Euskal Herria".

Matute ha realizado estas manifestaciones durante su intervención en la concentración convocada en Guernica por EH Bildu "en favor de la memoria y el antifascismo", y para reivindicar "una república vasca".

La formación soberanista no ha participado en los actos que este viernes se han celebrado en la villa foral con motivo de la visita del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, para honrar a las víctimas del bombardeo del municipio por la aviación nazi y fascista italiana en 1937.

En la concentración alternativa celebrada por EH Bildu, Oskar Matute ha destacado que el de hoy es "un día significativo para el pueblo de Guernica y para toda Euskal Herria". Según ha explicado, EH Bildu ha querido estar en Guernica, una vez más, "para reivindicar el antifascismo y una memoria completa". "La memoria y el reconocimiento a las víctimas del bombardeo han sido, durante décadas, un clamor en este país", ha señalado.

Además, ha destacado que "el franquismo y Franco, que incluso después de muerto dejó todo 'atado y bien atado', es responsable de lo que ocurrió aquí, y sus herederos hoy son Felipe VI y el bloque reaccionario formado por PP y Vox, que amenazan nuestras libertades y derechos".

La lamentado que haya quienes "siguen intentando distinguir entre PP y Vox, blanqueando irresponsablemente a los primeros" y ha asegurado que "lo sucedido ayer en Valencia, volvió a demostrar que no hay diferencia alguna entre ellos", en alusión a alianza entre Vox y los populares que permitió la investidura Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Comunitat Valenciana.

"Nosotras y nosotros creemos que no cabe la equidistancia ni el blanqueamiento hacia quienes representan una amenaza de retorno a los tiempos oscuros", ha señalado.

Tras advertir de que el rey "no es bienvenido en Euskal Herria" ha llamado a "frenar el avance del bloque reaccionario". Además, ha reafirmado "el compromiso" de EH Bildu "con la vía más eficaz para lograrlo". "La construcción de una República Vasca de personas libres e iguales", ha concluido.

