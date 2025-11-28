Agencias

VÍDEO: Matute (EH Bildu) afirma que rey, "heredero del franquismo" junto a PP y Vox, "no es bienvenido a Euskal Herria"

Guardar

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha asegurado este viernes en Guernica que el rey Felipe VI, "heredero del franquismo" junto a PP y Vox, "no es bienvenido a Euskal Herria".

Matute ha realizado estas manifestaciones durante su intervención en la concentración convocada en Guernica por EH Bildu "en favor de la memoria y el antifascismo", y para reivindicar "una república vasca".

La formación soberanista no ha participado en los actos que este viernes se han celebrado en la villa foral con motivo de la visita del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, para honrar a las víctimas del bombardeo del municipio por la aviación nazi y fascista italiana en 1937.

En la concentración alternativa celebrada por EH Bildu, Oskar Matute ha destacado que el de hoy es "un día significativo para el pueblo de Guernica y para toda Euskal Herria". Según ha explicado, EH Bildu ha querido estar en Guernica, una vez más, "para reivindicar el antifascismo y una memoria completa". "La memoria y el reconocimiento a las víctimas del bombardeo han sido, durante décadas, un clamor en este país", ha señalado.

Además, ha destacado que "el franquismo y Franco, que incluso después de muerto dejó todo 'atado y bien atado', es responsable de lo que ocurrió aquí, y sus herederos hoy son Felipe VI y el bloque reaccionario formado por PP y Vox, que amenazan nuestras libertades y derechos".

La lamentado que haya quienes "siguen intentando distinguir entre PP y Vox, blanqueando irresponsablemente a los primeros" y ha asegurado que "lo sucedido ayer en Valencia, volvió a demostrar que no hay diferencia alguna entre ellos", en alusión a alianza entre Vox y los populares que permitió la investidura Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Comunitat Valenciana.

"Nosotras y nosotros creemos que no cabe la equidistancia ni el blanqueamiento hacia quienes representan una amenaza de retorno a los tiempos oscuros", ha señalado.

Tras advertir de que el rey "no es bienvenido en Euskal Herria" ha llamado a "frenar el avance del bloque reaccionario". Además, ha reafirmado "el compromiso" de EH Bildu "con la vía más eficaz para lograrlo". "La construcción de una República Vasca de personas libres e iguales", ha concluido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1031775/1/matute-bildu-dice-rey-heredero-franquismo-no-bienvenido-euskal-herria

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Chipre y Líbano llegan a un histórico acuerdo para trazar sus fronteras marítimas

Con la presencia de líderes de ambos países se oficializó un entendimiento tras dos décadas de negociaciones, permitiendo así avanzar en la explotación de hidrocarburos y abrir la puerta a futuras alianzas en energía, comunicación y turismo

Chipre y Líbano llegan a

Verisure, grupo al que pertenece Securitas Direct, pierde 47,8 millones en el tercer trimestre, un 1,3% más

El grupo líder en protección residencial aumentó sus pérdidas a pesar de captar cientos de miles de clientes nuevos y registrar mayores ingresos, marcando un periodo clave por la adquisición en México y la mejora en la calificación crediticia según Moody’s y S&P Global

Verisure, grupo al que pertenece

Expertos abogan por la especialización contra la desinformación en el Congreso de Periodismo Ambiental de APIA

Líderes del sector reclaman mayor rigor profesional ante la proliferación de bulos, subrayando que la formación y la labor de los especialistas son cruciales para garantizar información de calidad y proteger la vida y el entorno en la sociedad actual

Expertos abogan por la especialización

La Fiscalía pide arresto domiciliario para el general Augusto Heleno, acusado de golpe de Estado, por alzhéimer

La Fiscalía pide arresto domiciliario

La Fiscalía de EEUU imputará por asesinato en primer grado al individuo acusado de disparar a la Guardia Nacional

La Fiscalía de EEUU imputará