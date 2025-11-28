El Teatro Real recibe el Premio Nacional de Turismo en la categoría de Internacionalización

El pasado 13 de noviembre, el Teatro Real fue distinguido con el International Opera Award de Sostenibilidad por los trabajos encaminados a mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones y el compromiso asumido durante los últimos años para reducir su huella de carbono. Ahora, la institución madrileña recibe un nuevo reconocimiento que subraya su impacto no solo en materia medioambiental, sino también en la proyección cultural y turística internacional de España. Según informó la propia institución y tal como publicó la prensa especializada, el Teatro Real resultó galardonado con el Premio Nacional de Turismo 2025 en la categoría de Internacionalización.

De acuerdo con la información divulgada por el jurado, este galardón reconoce “la proyección excepcional del Teatro Real como embajador cultural de España en el mundo”, y destaca su capacidad para atraer públicos internacionales, además de posicionar a Madrid como un referente para el turismo cultural de alta gama. El fallo, presentado en la primera edición de estos premios, resalta la consolidación de la reputación del coliseo madrileño entre los escenarios operísticos más importantes a nivel mundial, favoreciendo un relevante impacto tanto turístico como cultural.

El jurado, al que hace referencia la institución, valoró la excelencia alcanzada en la programación artística, así como el esfuerzo desarrollado en coproducciones con los principales teatros de ópera internacionales y la atracción recurrente de grandes figuras y producciones de prestigio global. Estos factores han convertido al Teatro Real en uno de los pilares del turismo cultural madrileño y nacional, generando una dinámica de atracción para miles de visitantes de diferentes países que planifican sus viajes a Madrid motivados por las temporadas de ópera y demás propuestas culturales ofrecidas, reportó el medio.

En el informe del jurado, citado por la institución, también se indicó que el Teatro Real “ha sabido conjugar la excelencia artística con una visión estratégica de proyección internacional”, logrando así establecer alianzas con instituciones culturales de referencia en el escenario global. Estas colaboraciones, unidas a la solidez y diversidad de su programación, han contribuido de manera central a incluir a Madrid en el circuito internacional de las capitales operísticas más reconocidas.

El dictamen de los galardones, según consignó la institución, enfatiza el fortalecimiento de la marca España a través de la labor del Teatro Real, demostrando que el impulso de la cultura de excelencia actúa como motor para la captación de turismo y el incremento del prestigio internacional del país. El jurado sostiene que “por su contribución decisiva a la internacionalización del turismo cultural español, su capacidad de atraer visitantes de alto valor y su papel como referente mundial de la excelencia operística, el Teatro Real representa de manera ejemplar los valores que este galardón pretende reconocer”.

El Teatro Real suma así el Premio Nacional de Turismo a una serie de reconocimientos recientes, entre los que destaca el International Opera Award de Sostenibilidad recibido poco antes, por la mejora de la eficiencia energética del edificio tanto en la cubierta como en los espacios interiores y el empeño continuado por mitigar el impacto ambiental de sus actividades. Según el medio, este conjunto de premios pone de manifiesto el papel multifacético y la relevancia internacional que ha alcanzado la institución en los últimos tiempos en los ámbitos artístico, cultural y sostenible.