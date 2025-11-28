Dimite el jefe de la oficina de Zelenski después de que anticorrupción registrara su domicilio

Andri Yermak, quien durante los últimos años ocupó la jefatura de gabinete y se convirtió en figura clave de las gestiones ucranianas para alcanzar un cese del conflicto con Rusia, dejó el cargo tras la intervención de las autoridades anticorrupción en su domicilio personal. De acuerdo con lo publicado por el medio, el propio Yermak explicó poco después de los registros que tanto él como su equipo jurídico permitieron el acceso de los investigadores y colaboraron plenamente con la pesquisa. Este giro sitúa al presidente Volodímir Zelenski ante la responsabilidad de definir quién asumirá el liderazgo de su entorno más cercano, en momentos de presión internacional para reforzar la confianza en la integridad de Kiev.

Según detalló la prensa, Zelenski anunció en un mensaje grabado que la oficina presidencial será renovada a raíz de la renuncia de Yermak, quien era su principal asesor y colaborador. El mandatario puntualizó que la decisión se tomó para despejar dudas sobre los compromisos del país en la lucha contra la corrupción, justo en una etapa de negociación donde la imagen institucional adquiere visibilidad ante la comunidad internacional. Agregó que, en breve, evaluará perfiles y mantendrá encuentros con eventuales candidatos, aunque todavía no reveló nombres ni plazos para la designación de un nuevo jefe de gabinete.

Como señaló el medio, esta dimisión tiene lugar después de que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) comunicaran la ejecución de registros en las dependencias presidenciales. Los procedimientos se enmarcan dentro de una investigación abierta sobre presuntas irregularidades, con autorización judicial previa y el objetivo de sumar elementos en pesquisas que afectan a altos cargos y dependencias estatales. El propio Yermak se pronunció sobre el operativo, aclarando públicamente que se realizó en su vivienda y que prestó toda la colaboración requerida, sin ofrecer posteriores declaraciones respecto a su salida.

El contexto de la investigación cobra especial relevancia luego de que se revelara un supuesto esquema irregular relacionado con el sector energético nacional, lo que motivó la operación denominada “Midas”. Durante este procedimiento, los equipos anticorrupción realizaron registros en la sede de la empresa estatal de energía atómica Energoatom. La prensa detalló que el escándalo derivado de estas actuaciones ya provocó la destitución de los ministros de Justicia y Energía, lo que pone de manifiesto la magnitud del episodio y su potencial impacto en áreas estratégicas.

La oportunidad del relevo en el entorno inmediato del presidente coincide con la reiteración por parte de la Unión Europea de las exigencias vinculadas a la agenda anticorrupción. Según consignó el medio, el último informe anual de Bruselas sobre la evolución de los países candidatos insistió en la necesidad de sostener y profundizar las reformas. El documento advierte sobre los riesgos de retrocesos, aunque reconoce el esfuerzo del Ejecutivo ucraniano para adherirse a los valores y normativas comunitarias en condiciones excepcionales dadas por la invasión rusa. Los organismos multilaterales y los aliados occidentales evalúan con atención el comportamiento del gobierno nacional, ya que la asistencia y el respaldo internacional dependen, en parte, de la percepción de integridad en la gestión pública.

Zelenski subrayó en su anuncio la trascendencia simbólica y práctica del cambio en la oficina presidencial. Según el medio, el mandatario valoró la gestión de Yermak durante las conversaciones internacionales, en especial frente a Washington, escenario en el que el ahora exjefe de gabinete desempeñó un rol central en las últimas rondas de diálogo. Aunque no anticipó la orientación que adquirirá su equipo tras la salida de Yermak, Zelenski señaló que resulta prioritario que no haya dudas acerca del rumbo político de Ucrania y de su adhesión a los principios anticorrupción.

El propio operativo de las agencias nacionales ucranianas cobró mayor resonancia por coincidir temporalmente con la difusión pública de supuestas maniobras corruptas en sectores estratégicos. La investigación sobre la empresa Energoatom se encuentra en curso y ha generado la intervención no solo en instalaciones privadas, sino en oficinas centrales del gobierno, un hecho que, según reportó la prensa, incrementa la atención sobre posibles cambios institucionales y refuerza la expectativa global de un proceso de limpieza interna.

De acuerdo con el medio, la Comisión Europea avaló las decisiones llevadas adelante por Zelenski, en particular la reacción tras las denuncias contra el sector energético y las destituciones ministeriales. Analistas internacionales, citados por la prensa, observan que estos cambios se producen bajo presión continua hacia el Ejecutivo para enfrentar tanto las sospechas como los casos comprobados de gestión irregular. El relevo en el círculo presidencial se interpreta, dentro de este contexto, como una maniobra de ajustamiento estructural para garantizar credibilidad en los acuerdos políticos y económicos y preservar las relaciones de cooperación.

En cuanto al futuro inmediato, la prensa remarcó que aún se desconoce quién ocupará el puesto vacante y qué repercusiones podría tener este cambio en la organización y la continuidad de las negociaciones de paz. Funcionarios y expertos han manifestado inquietud respecto a cómo se reorganizarán las delegaciones ucranianas durante las próximas gestiones internacionales y si el nuevo responsable mantendrá la postura asumida por Yermak, reconocida por Zelenski como “patriótica”.

El impacto de la operación “Midas” y su extensión a figuras y empresas estatales acentúa la sensibilidad del contexto, donde cada decisión del gobierno es evaluada bajo la lupa de organismos europeos y de la comunidad internacional en general. El medio recordó que la transparencia y la integridad institucional se encuentran entre los principales requisitos para la continuidad del respaldo occidental y la evolución de alianzas políticas estratégicas, especialmente en el marco de la guerra.

Finalmente, la decisión de Volodímir Zelenski de impulsar una reestructuración de la oficina presidencial surge como respuesta directa a los desafíos planteados tanto por los hechos investigados como por el clima externo de exigencia y vigilancia. El proceso para la designación de un nuevo jefe de gabinete será determinante para el desarrollo de la política interna y para la imagen que Ucrania proyecte hacia sus interlocutores multilaterales y aliados internacionales, conforme se desarrolla la investigación y se redefinen los equilibrios en la cúpula del poder en Kiev.