María Cerqueira reacciona al romance de Cayetano Rivera y Gemma Camacho: "Ella fue el motivo de la ruptura"

La reacción pública de María Cerqueira en torno a la relación entre Cayetano Rivera y la periodista Gemma Camacho ha acaparado la atención en Portugal. Según informó El Español, personas cercanas a Cerqueira han transmitido que fue ella quien tomó la iniciativa de finalizar la relación con el torero tras descubrir intercambios de mensajes entre Rivera y la reportera de Mediaset. La propia Cerqueira habría expresado que la presencia de Camacho influyó directamente en la ruptura, señalando: "Ella fue el motivo de la ruptura". Este acontecimiento ha sido objeto de debate en medios lusos, dada la notoriedad de Cerqueira en el país y el impacto mediático de Rivera.

De acuerdo con lo publicado por El Español, la historia sentimental de Rivera y Camacho, que habría comenzado tras la separación del diestro y la presentadora portuguesa en mayo, ha generado notable repercusión en Portugal. La relación previa entre Rivera y Cerqueira se caracterizó por la discreción durante dos años, hasta el cese de la misma en la primavera. La prensa portuguesa llegó a especular sobre la posibilidad de un acercamiento entre la expareja después de coincidir ambos en París durante la Semana de la Moda, celebrada en octubre, lo que despertó rumores sobre una eventual reconciliación.

La aparición de Gemma Camacho como figura central en la vida de Rivera parecía, de acuerdo con el seguimiento de El Español, haber puesto fin a cualquier conjetura acerca de una segunda oportunidad entre el torero y Cerqueira. Fuentes citadas por el mismo medio detallaron que Rivera y Camacho se conocían desde hacía años, aunque sus encuentros adquirieron un matiz más cercano recientemente, pasando las simples reuniones a citas personales, como la escapada romántica que realizaron juntos a Italia el último fin de semana. Este viaje fue destacado como un indicio de que el nuevo vínculo amoroso avanza con fuerza, aunque ambos evitaron atribuir etiquetas formales a su relación.

En paralelo, El Español destacó la actitud de Camacho frente a la atención mediática que genera el asunto. La reportera ha manifestado que afronta con naturalidad este periodo, incluso bromeando sobre su experiencia con el mundo taurino al afirmar que está aprendiendo a torear y que la faena "se le da muy bien". Mientras tanto, María Cerqueira habría optado por centrar sus energías en asuntos personales, especialmente en su recuperación tras el accidente automovilístico ocurrido recientemente en Sevilla, donde resultó ilesa pese a que su vehículo impactó y derribó dos palmeras frente a su urbanización.

El medio español subrayó también la intervención del colaborador Kike Calleja, quien aportó detalles sobre el origen de la ruptura. Calleja sostuvo que fue tras ver ciertos mensajes entre Rivera y Camacho cuando Cerqueira, profundamente molesta, decidió poner fin a la relación "mandándole a freír puñetas de manera tajante", en palabras difundidas por el programa ‘Vamos a ver’. La presentadora portuguesa, de acuerdo con el relato de su entorno difundido por el citado espacio, ha dejado atrás el episodio personal y ya no mantiene contacto alguno con Cayetano Rivera.

El desarrollo de esta nueva relación ha generado un seguimiento constante en la prensa de ambos países debido al perfil público de los implicados. Rivera, exmarido de la presentadora Eva González e hijo de Carmen Ordóñez, figura regularmente en los titulares españoles, mientras que Cerqueira es una personalidad reconocida en Portugal. Según analizaron varios segmentos de El Español, la separación y las nuevas circunstancias han suscitado interpretaciones diversas, tanto en el entorno social del torero como en los medios portugueses, que han puesto énfasis en el rápido avance de la relación entre Rivera y Camacho y el supuesto papel de la periodista como detonante de la ruptura.