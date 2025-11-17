Petro pide perdón por la muerte de siete niños reclutados por grupos armados en el ataque en Guaviare

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido perdón este domingo por la muerte de siete niños reclutados por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante un bombardeo efectuado por el Ejército esta semana en Guaviare, en el este del país, contra el grupo rebelde liderado por alias 'Iván Mordisco'.

"Es dolorosa la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia, y se que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón", ha declarado en un extenso comunicado en su cuenta de la red social X, donde se ha declarado "responsable como comandante" del operativo.

Petro ha reiterado en su defensa que "las columnas de los narcos van por la selva y no son visibles para saber edades". Además, ha señalado que los menores, que "no detectamos que existieran, son combatientes en acción ofensiva" y que, por tanto, el Derecho Internacional Humanitario los excluye "del tratamiento a poblaciones civiles". Ello, ha añadido, "no es excusa para que exista reclutamiento de menores o no busquemos tratarlos de manera diferente".

El mandatario ha justificado la tragedia aludiendo a la ruptura de las conversaciones de paz por los grupos paramilitares, lo que provocó "el fortalecimiento de (su) codicia e hicieron del reclutamiento de niños su estrategia para defenderse con cobardía".

"Respondemos al proceso de hacer trizas la paz, que nunca debió ser emprendida, pero esa fue la realidad histórica que nos precedió y por tanto hay que usar las armas que tenemos", ha reclamado en una nota en la que ha defendido "la opción armada si el grupo armado no accede a la negociación ni a la paz".

En este sentido, Petro ha afirmado que las autoridades colombianas no pueden "dejar pasar el narco al poder territorial o nacional", para lo cual es necesario "integrar las formas acción sociales, políticas y militares". "Por eso tomé la decisión del bombardeo", ha aseverado.

El presidente ya exhibió el sábado una causa de fuerza mayor para justificar el bombardeo que ha acabado con la vida de siete menores, tres niños y cuatro niñas. "No es un crimen de guerra, porque si no se hace, 150 hombres bien armados hubieran podido matar a 20 soldados que se encontraban al frente", indicó en la misma plataforma, donde destacó la liberación de más de 2.400 menores en este contexto.