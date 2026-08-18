Gremio de hidrocarburos dice que Perú debe aprovechar recursos ante subida de combustibles

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Lima, 17 ago (EFE).- La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) expresó que la medida anunciada por el gobierno de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, de otorgar subsidios a transportistas ante el aumento de precio de combustibles debe ir acompañada de políticas a largo plazo, especialmente orientadas a aprovechar los recursos del país.

El gremio expresó en un comunicado su solidaridad con las familias, transportistas y pequeños negocios afectados por el incremento del precio de los combustibles, situación que viene impactando sus actividades e ingresos en distintas regiones del país.

También, agregó que entregar subsidios del 15 al 20 % a transportistas de pasajeros y de carga, así como a usuarios de transporte en Lima y la provincia del Callao, anunciados el viernes por Fujimori, se trata de una medida necesaria para atender la coyuntura, pero que debe complementarse con soluciones de largo plazo.

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“Los mecanismos de alivio son importantes, pero no pueden reemplazar una política energética de largo plazo. El Perú necesita aprovechar sus recursos de hidrocarburos, promover nuevas inversiones y desarrollar infraestructura para garantizar una energía más competitiva y segura”, señaló el presidente de la SPH, Felipe Cantuarias.

En este contexto, mencionó que Ucayali, región selvática donde iniciaron las protestas por el aumento de los precios, cuenta con recursos de gas natural que pueden fortalecer su seguridad energética y generar nuevas oportunidades para las familias y actividades productivas.

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"Ucayali es una zona productora de gas natural; lo que falta no es el recurso, sino masificar su consumo y desarrollar la infraestructura necesaria para que este recurso beneficie a todos", señaló Cantuarias.

La SPH recordó que el proyecto Siete Regiones, un plan que contempla la construcción de 3.700 kilómetros de redes de gas natural, permitirá que Ucayali, junto con Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco y Puno, acceda al gas natural con una tarifa nivelada, equivalente a la que se paga en Lima.

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La iniciativa contempla una inversión estimada de 550 millones de dólares financiada íntegramente por el sector privado, y beneficiará a más de 2,5 millones de consumidores residenciales.

"Cada mes que este proyecto no se firma es un mes más en que las regiones pagan la energía más cara del país, a pesar de contar con el recurso en su propio territorio. El proyecto está listo, requiere inversión privada y solo espera la decisión para destrabarlo", agregó Cantuarias.

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Finalmente, la SPH planteó poner en valor las reservas de crudo y gas de la cuenca de Ucayali y otras zonas del país, para convertir estos recursos en mayores oportunidades de desarrollo. EFE