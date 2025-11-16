Agencias

La congresista Greene asegura que teme por su vida tras las críticas de Trump

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, uno de sus grandes apoyos legislativos durante el primer mandato de Donald Trump y, en su apogeo, pilar del movimiento ideológico MAGA (Make America Great Again), ha denunciado que las recientes críticas del mandatario tras su distanciamiento podrían poner su vida en peligro.

Trump le retiró el viernes su apoyo a Greene y la calificó de "traidora", ante lo que Greene ha afirmado este domingo que está "extremadamente equivocado". "Esas son el tipo de palabras que pueden radicalizar a la gente en mi contra y poner mi vida en peligro", ha declarado Greene en una entrevista en la cadena CNN.

Greene ha señalado que todas las críticas "tienen que ver con el caso Epstein", en referencia al apoyo de la congresista a la publicación completa de los documentos relacionados con la red de prostitución liderada por el fallecido empresario Jeffrey Epstein y sus vínculos con el mandatario norteamericano.

Greene ha criticado a Trump y se ha opuesto a acciones como el bombardeo de Irán o a la política sanitaria durante el cierre del Gobierno provocado por la paralización parlamentaria.

Además ha firmado un apetición junto a otros cuatro republicanos de la Cámara de Representantes para forzar una votación para ordenar al Departamento de Justicia a publicar los documentos relacionados con Epstein.

