Agencias

El Papa pide a los líderes mundiales que "sean justos" con los pobres y denuncia a los sistemas "que los dejan fuera"

Guardar

El Papa ha pedido a los líderes mundiales que "escuchen" y "sean justos" con los pobres y ha denunciado a los "sistemas de progreso que dejan fuera a tantos".

Así lo ha expresado tras la misa por la Jornada Mundial de los Pobres de este domingo donde ha afirmado que "la paz verdadera sólo puede brotar de la justicia", por lo que ha instado a las naciones a "promover políticas basadas en la justicia".

"La Iglesia desea ser hoy madre de los pobres, lugar de acogida y de justicia", ha añadido el Pontífice durante la homilía celebrada en la Basílica Vaticana, en la que han participado unas 6.000 personas según el portal de noticias del Vaticano, 'Vatican News'.

A la hora del Ángelus, León XIV ha recordado a las víctimas de accidentes de tráfico por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico que se celebra este domingo, "un fenómeno causado muy a menudo por comportamientos irresponsables", como ha dicho el Papa.

En este sentido, ha aprovechado para expresar su "profundo pesar" por la muerte de 37 personas en un accidente de autobús en Perú. El vehículo cayó el pasado miércoles por un barranco cerca de la localidad peruana de Ocoña, en el departamento de Arequipa (sur), después de colisionar con una camioneta, dejando 37 fallecidos y 27 heridos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nextil espera un aumento de competitividad por el acuerdo comercial entre EEUU y Guatemala

La empresa confía en que el pacto bilateral permitirá impulsar su presencia industrial, atraer clientes y facilitar la expansión, gracias a medidas que eliminan trabas regulatorias y mejoran la capacidad productiva en territorio guatemalteco

Nextil espera un aumento de

Ecuador anuncia la detención del narco 'Pipo' Chavarría y agradece el "trabajo conjunto" con la Policía Nacional

Ecuador anuncia la detención del

La colombiana Ecopetrol gana 1.700 millones de euros en los primeros nueve meses del 2025, un 32% menos

La petrolera estatal reporta retroceso en utilidades y facturación entre enero y septiembre tras menores precios, caídas en exportaciones y ajustes en refinerías, aunque sostuvo márgenes operativos por alzas en producción y mejoras operativas, según información oficial

La colombiana Ecopetrol gana 1.700

Machado apela a la ayuda de Europa para "liberar a Venezuela" e iniciar su "reconstrucción moral"

Machado apela a la ayuda

María Corina Machado apela a la ayuda de Europa para "liberar a Venezuela" e iniciar su "reconstrucción moral"

María Corina Machado apela a