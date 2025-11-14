Detenida la empleada doméstica de una mujer de 84 años por robarle 8.500 euros en joyas que llevaba vendiendo desde 2024

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Joyargo', ha detenido una mujer de 59 años, residente en Santander, como presunta autora del hurto de joyas valoradas en 8.500 euros en la vivienda en la que trabajaba como empleada doméstica en la localidad de Muriedas, en el municipio de Camargo, y que llevaba vendiendo desde 2024.

Dicha persona se aprovechó de la situación de confianza con la víctima, una mujer de 84 años.

A finales del mes octubre, la Guardia Civil de Camargo inició una investigación a raíz de una denuncia por el hurto de joyas en una vivienda, entre ellas anillos de oro con brillantes, collares y juegos de pendientes, valorados en 5.500 euros.

Durante la investigación, los agentes obtuvieron informaciones que apuntaban a la trabajadora del hogar que la víctima tenía contratada como presunta autora de los hechos. Estas pesquisas permitieron saber que la sospechosa había vendido joyas desde 2024 en un establecimiento de compraventa de oro.

Asimismo averiguaron que la presunta autora había vendido, además de las joyas denunciadas, otras que posteriormente fueron reconocidas por la víctima como suyas, con lo que el valor total de lo sustraído asciende a 8.500 euros.

La Guardia Civil ha detenido este mes a la trabajadora doméstica como presunta autora de un delito de hurto.