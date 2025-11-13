Desarticulada una organización que eludía el IVA de la venta online de móviles simulando estar en Andorra

En uno de los registros realizados en Andorra, los agentes localizaron oficinas que, a pesar de su apariencia exterior de actividad comercial, se encontraban completamente vacías. Estas instalaciones formaban parte de las sociedades instrumentales utilizadas para simular la operativa empresarial fuera de España y ocultar la verdadera ubicación de la organización. Según informó la Guardia Civil mediante un comunicado, este hallazgo forma parte de la operación ‘Logisur’, con la que se desmanteló una red acusada de defraudar más de cuatro millones de euros a la Hacienda española mediante la venta en línea de teléfonos móviles y tabletas.

De acuerdo con la información oficial recogida por la Guardia Civil, la investigación se inició en 2023 y permitió determinar que la supuesta venta desde el Principado de Andorra respondía a un ardid. El grupo, compuesto por al menos tres detenidos y dos personas más bajo investigación, recibía los dispositivos electrónicos —procedentes de otros países de la Unión Europea— en una nave situada en la localidad de Jaén. Desde este punto, gestionaban el control del inventario, el empaquetado y la distribución final de los pedidos, empleando para ello empresas de paquetería especializadas y asegurando el abastecimiento directo a clientes finales en España.

El medio detalló que la sociedad principal vinculada a la trama se publicitaba como líder de ventas en internet en el sector, aprovechando la ventaja de operar al margen del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Al eludir esta obligación, la organización disponía de un margen comercial amplio que permitía ofertar productos a precios notablemente inferiores a los del mercado. Según la Guardia Civil, este esquema contribuyó a que algunos de los presuntos cabecillas alcanzaran ingresos cercanos al millón de euros en determinadas cuentas personales, además de manejar grandes sumas mediante el uso de criptomonedas.

Con el cierre del almacén de Jaén a finales de 2023, el entramado trasladó su operativa logística a Coslada, en la Comunidad de Madrid. Desde un almacén en ese municipio madrileño mantenía activa la recepción, gestión y expedición de mercancía, manteniendo la simulación de actividad desde Andorra ante las autoridades fiscales españolas.

Durante la ejecución de la operación policial, se efectuaron registros simultáneos en viviendas y locales comerciales de Jaén, Coslada, Tarragona y en el propio Principado de Andorra. El dispositivo permitió la intervención de diversas cuentas bancarias vinculadas al grupo, además de la incautación de inmuebles, vehículos de alta gama, motocicletas y motos de nieve. En los registros domiciliarios, los agentes localizaron también 70.000 euros depositados en distintas cuentas bancarias, informó la Guardia Civil.

La Agencia Tributaria detalló que el engaño a Hacienda se sustentaba en la utilización de sociedades pantalla, creadas para dar la impresión de que las operaciones de venta al cliente final español se desarrollaban íntegramente desde Andorra. En la práctica, la actividad —tanto logística como comercial— se realizaba dentro del territorio español, logrando así evadir el pago de impuestos nacionales.

Según informó la Guardia Civil, el líder de la organización fue detenido en el Principado de Andorra tras una comisión rogatoria internacional coordinada con la Policía Judicial andorrana. Esta detención formó parte de una acción conjunta entre la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Jaén, la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Granada y la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria, bajo la instrucción del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.

El operativo culminó también con el bloqueo judicial de la página web utilizada para la venta de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, imposibilitando así la continuación de la actividad fraudulenta. Según publicó la Guardia Civil, esta medida formó parte de una serie de acciones destinadas a proteger el mercado y regularizar la competencia dentro del territorio español.

El desarrollo de la operación supuso la intercepción de sociedades e infraestructuras utilizadas por la organización para la recepción, almacenamiento y distribución de mercancía, identificando la utilización de diferentes plataformas legales y financieras para dificultar la detección del fraude. El uso de criptomonedas y de cuentas bancarias interpuestas figuró como otro de los métodos detectados para la gestión y blanqueo del beneficio ilícito, según consignó el medio especializado en seguridad y fiscalidad.

Durante la investigación, la Guardia Civil comprobó que la organización aplicaba diversas estrategias para evitar la trazabilidad de los productos y los fondos asociados, lo que dificultó durante meses la recopilación de pruebas e indicios. La coordinación entre diferentes organismos permitió localizar y asegurar tanto a los implicados directos como a los recursos económicos, inmuebles y vehículos de alta gama obtenidos con el beneficio presuntamente defraudado.

El fraude contra la Hacienda pública supera los cuatro millones de euros, de acuerdo con la información recabada por la Agencia Tributaria. Las personas detenidas y las sociedades investigadas enfrentarán acusaciones relacionadas con delitos fiscales, organización criminal y blanqueo de capitales. Según reportó la Guardia Civil, la investigación continúa bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas fases del proceso judicial.