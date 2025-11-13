Agencias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 13 de noviembre

Guardar

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

RESULTADOS

-- Resultados Acciona, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-acciona-beneficios-ingresos-empleados/169

-- Resultados Sabadell, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-sabadell-beneficios-ingresos-empleados/199

ECONOMÍA

-- 8.00 horas. PIB de Reino Unido, gráficos

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomicos-datos-graficos/661

-- Accidentes de Trabajo

https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana-estadisticas-muertos-otros-datos/508

-- 14.30 horas. IPC de EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroeconomicos-datos-graficos/660#inflacion

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vientos de hasta 74 km/h podrán en aviso a siete provincias del norte peninsular

Asturias, Cantabria, Galicia y Navarra están bajo advertencia, mientras lluvias intensas y oleaje amenazan el litoral gallego y se prevén tormentas con acumulaciones peligrosas en A Coruña, según informa la Agencia Estatal de Meteorología

Vientos de hasta 74 km/h

Francia conmemora este jueves el décimo aniversario de los atentados de 2015 en París

Infobae

La Reina asiste en Chengdú a un acto homenaje a Machado en el 150 aniversario de su nacimiento

Letizia lidera una ceremonia en la que se recuerda la figura de Antonio Machado, reunidos escritores de ambos países y autoridades, con lecturas bilingües y homenajes, para fortalecer el vínculo literario entre España y China

La Reina asiste en Chengdú

La Inteligencia rusa afirma haber frustrado un plan de Kiev y Londres para "secuestrar" un avión de combate

El Servicio Federal de Seguridad ruso sostiene que logró impedir una tentativa en la que habrían participado agentes ucranianos y británicos, quienes buscaban persuadir a pilotos para trasladar un caza MiG-31 equipado con misiles Kinzhal a territorio aliado

La Inteligencia rusa afirma haber

La campaña para las presidenciales de Chile se acerca a su final con actos de cierre de Kaiser y Parisi

La campaña para las presidenciales