Meta trae a Europa Vibes, el 'feed' de Meta AI para compartir vídeos cortos generados con IA

Meta ha lanzado en Europa su nuevo 'feed' Vibes, ya disponible en la aplicación Meta AI y diseñado para crear, remezclar y compartir vídeos cortos generados por inteligencia artificial (IA), de cara ayudar a construir nuevas historias.

La compañía presentó Vibes en septiembre de este año para los usuarios en Estados Unidos como una nueva opción para descubrir, crear y compartir vídeos de IA en un 'feed' pensado para la búsqueda de "inspiración creativa y la experimentación".

Ahora, Meta ha extendido Vibes para los usuarios de Meta AI en Europa, que ya pueden hacer uso de este espacio para visualizar contenido multimedia creativo y acceder a las funciones impulsadas por IA en el centro de su experiencia de la aplicación Meta AI.

Tal y como lo ha definido la tecnológica en un comunicado en su blog, Vibes es una nueva sección donde se podrán crear y compartir vídeos cortos generados por IA, remezclar y editar el contenido de varios vídeos y "explorar un mundo de posibilidades imaginativas" de creadores y comunidades, que se irá personalizando según los intereses de los usuarios con el tiempo.

Además, esta opción de explorar nuevos Vibes se suma a las posibilidades ya existentes en la aplicación Meta AI, como es conversar con el asistente Meta AI y gestionar sus gafas de IA.

En este sentido, la compañía ha subrayado cómo, desde el lanzamiento de Vibes en Estados Unidos, los usuarios han generado más de 20.000 millones de imágenes utilizando sus herramientas de IA, experimentando así con la generación de contenido multimedia, que se ha multiplicado "por más de diez" en este periodo.

Así, a la hora de generar el nuevo contenido de vídeo, los usuarios pueden solicitar sugerencias de texto con Meta AI, de cara a obtener consejos o ideas creativas. Asimismo, también disponen de herramientas de generación y animación, para dar vida a imágenes "con tan solo unas pocas palabras".

Igualmente, Meta facilita funciones de edición para mejorar y transformar las fotografías y vídeos "sin esfuerzo" mediante IA. Con todo ello, una vez creados, los vídeos se pueden compartir y publicar directamente en el 'feed' de Vibes, así como enviar a amigos o publicar simultáneamente en las historias y Reels de Instagram y Facebook.

Teniendo todo ello en cuenta, la compañía también ha adelantado que, con el tiempo, continuarán ampliando las funciones y capacidades de la aplicación Meta AI.