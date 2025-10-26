¿No tienes ningún libro entre manos este otoño? Te recomendamos dos

El cambio de hora ha llegado y ya sabemos qué significa eso: los días son más cortos y los planes sociales van disminuyendo... ¿qué mejor manera que aprovechar las tardes en casa tirado en el sofá con una buena manta y una lectura de esas que nos atrapan?

Si ahora mismo no tienes ningún libro entre manos te recomendamos dos que están en boca de todos y que no te van a dejar indiferente: 'La caza del ejecutor' de Vicente Vallés y 'Venganza' de Carme Chaparro.

El primero de ellos es un thriller de espionaje que arranca con el asesinato de un agente de los servicios secretos rusos y toda su familia... pero este será solo el primero. Teresa Fuentes, agente del CNI y Pablo Perkins, de la CIA, liderarán la investigación en la sombra.

Ambos se enfrentan a una campaña de limpieza global, orquestada desde Moscú y todas tienen algo en común: saben demasiado sobre un plan que pondría a Europa al borde de una guerra. Mientras la OTAN se prepara para sus mayores maniobras desde la Guerra Fría, los servicios secretos occidentales deberán responder a una pregunta urgente: ¿quién es realmente el asesino... y qué está protegiendo?

'Venganza' aúna la ficción con la denuncia, en el que conoceremos mucho mejor cómo funciona la televisión y lo que se esconde tras los focos de los platós.

Tras la muerte de Carlos Manso, magnate de la comunicación, se desata una tormenta que salpica a periodistas, jueces, forenses, sus herederas y figuras clave del poder en España... Lo que comenzó como una muerte trágica termina descubriendo una red de secretos, chantajes, abusos y encubrimientos.

Un thriller que también es una denuncia con la que Carme Chaparro hace una radiografía de la España mediática de hoy en día. Una historia tanto adictiva como necesaria que no te dejará indiferente y en la que explorarás un mundo desconocido.