Un juez de Guatemala declara nulo al partido gobernante Movimiento Semilla

El juez guatemalteco Fredy Orellana ha dictado la nulidad del partido de Gobierno de Guatemala, el partido Movimiento Semilla, liderado por el presidente del Gobierno, Bernardo Arévalo, por supuestas irregularidades en su proceso de formación.

"Se ordenó (...) la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro-formación del Partido Político Movimiento Semilla, lo cual se hace de conocimiento para los efectos jurídicos correspondientes", ha indicado el juez en un misiva enviada al Congreso del país recogida por el diario 'La Hora'.

Al ser declarada nula, la organización política --que gobierna desde el 2024-- perdería su entidad jurídica y por tanto sus integrantes y sus diputados quedarían fuera de un partido político y actuarían como individuos, con lo que eso supone en sede parlamentaria como no tener un grupo propio.

Anteriormente, este mismo magistrado había cancelado al Movimiento Semilla, un acto que puede resolverse, sin embargo, la nulidad implica que de origen la organización está considerada inválida.

El siguiente trámite es notificar al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral para que procedan con los efectos de esta medida. Las respuestas de estos organismos será fundamental para conocer el encaje de la nulidad y el futuro del Movimiento Semilla.

La desición deriva de una acusación por parte del Ministerio Público del país latinoamericano contra el Gobierno, en una de las ya constantes presiones del organismo público contra el poder Ejecutivo. En agosto, la Fiscalía General de solicitó retirar la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo por haber permitido supuestos actos de corrupción.

Arévalo, antes de asumir la Presidencia, acusó a la fiscal general, Consuelo Porras, así como al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y al juez séptimo de Primera Instancia Penal guatemalteco, Fredy Orellana, de liderar un golpe de Estado en su contra.