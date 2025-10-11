Kim Jong Un preside un imponente desfile militar con motivo del 80 aniversario del Partido del Trabajo

El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha presidido este viernes por la noche un desfile militar celebrado en la capital del país, Pyongyang, con motivo del 80 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea en el que se han exhibido misiles balísticos intercontinentales (ICBM), comenzando por un nuevo modelo: el Hwasong-20, dotado de una autonomía de unos 15.000 kilómetros y capacitado para el transporte de múltiples ojivas, entre ellas nucleares.

El líder norcoreano ha pronunciado un discurso en el Estadio Primero de Mayo en el que ha repasado los hitos del partido y su papel en la revolución, además de abanderar la independencia y el socialismo a pesar de las adversidades.

Al desfile militar, celebrado en la Plaza Kim Il Sung de Pyongyang, ha acudido el primer ministro de China, Li Qiang, y otros líderes internacionales de alto nivel, como el expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, según la agencia surcoreana Yonhap.

La primera revelación del Hwasong-20 se produce después de que Corea del Norte publicara recientemente actualizaciones sobre el desarrollo de un misil balístico intercontinental de última generación.

El 1 de septiembre, Kim inspeccionó la producción de un nuevo motor de combustible sólido de alta potencia para el Hwasong-20, según informó KCNA, en lo que marcó el primer reconocimiento norcoreano del último misil en desarrollo en el arsenal de ICBM del país, después del Hwasong-19.

Corea del Norte ha afirmado en sus especificaciones que "el nuevo motor de combustible sólido tiene un empuje máximo de 1.960 kilonewtons" y se utilizará para la línea Hwasong-19 y este nuevo ICBM Hwasong-20.

El evento se produce tras el desfile del año 2023 con motivo del 70º aniversario del armisticio alcanzado tras la guerra de Corea (1950-1953) en el que se mostraron misiles balísticos intercontinentales y drones recientemente desarrollados por el país asiático.