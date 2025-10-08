Agencias

Sabadell indica que la CNMV no ha detectado trabas en el proceso de canje de sus accionistas en la OPA

Por Newsroom Infobae

Guardar

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha explicado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha revisado el proceso articulado para que los accionistas del banco puedan acudir a la OPA de BBVA y no ha hallado ningún tipo de trabas.

En una entrevista con Europa Press, González-Bueno ha explicado que esta revisión se ha producido a raíz de una denuncia formal que presentó BBVA ante la CNMV por presuntas malas prácticas en el proceso de aceptación del canje. Por su parte, Sabadell también informó a la CNMV de falta de información y transparencia por parte del personal de BBVA en el proceso.

"Nosotros no presentamos denuncia formal. Nosotros simplemente informamos. Y no pedimos actuaciones en consecuencia", ha matizado el CEO de Sabadell.

La denuncia de BBVA ha conllevado, no obstante, que la CNMV haya revisado los procesos de Sabadell, aunque González-Bueno ha explicado que el supervisor ya lo estaba haciendo antes de que lo solicitase BBVA. "Y no hay nada", ha agregado.

Ha explicado también que el proceso para acudir a esta OPA es "novedoso" y que se ha creado 'ad hoc', refiriéndose a la posibilidad que tienen los accionistas de Sabadell de aceptar la oferta a través de los canales de BBVA, a pesar de que sus acciones no estén depositadas en el banco 'azul'.

"Siempre han sido los propios depositarios de las acciones los que recibían la orden. Y ahora lo que ha hecho BBVA es crear un proceso 'ad hoc', que tiene mucha complejidad y mucha manualidad y que no estaba testado. [BBVA] ha dicho que, aunque no sea depositario de las acciones, puede solicitarlo y los accionistas pueden acudir a sus oficinas y se hace el proceso desde ahí", ha señalado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Boris Izaguirre revela cómo está Raquel Sánchez Silva ante la posible reapertura del caso por la muerte de Mario Biondo

Boris Izaguirre revela cómo está

Fallece a los 67 años el productor Ike Turner Jr, hijo de Tina y Ike Turner

Infobae

Pablo Fornals y Pedri, los mejores centrocampistas del arranque de Liga según 'Arrigo', de 'Driblab'

Pablo Fornals y Pedri, los

Marlaska defiende la eficacia en expulsiones, materia "exclusiva del Estado", tras afear Junts que sólo ejecute el 8%

Marlaska defiende la eficacia en

Los 'hackers' vinculados a Corea del Norte ya han robado 2.000 millones de dólares en criptoactivos en lo que va de año

Los 'hackers' vinculados a Corea