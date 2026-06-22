Piden a la UE regular la accesibilidad de medicamentos financiados con dinero público

Madrid, 22 jun (EFE).- Más de medio centenar de organizaciones hicieron un llamamiento este lunes a la Unión Europea (UE) para incluir normativas sobre el acceso y la asequibilidad de los medicamentos desarrollados con financiación pública en la reforma del programa comunitario de investigación, que se debatirá esta semana.

El Parlamento Europeo tiene previsto abordar entre este miércoles y jueves las enmiendas que definirán su posición sobre el futuro marco europeo de financiación de la investigación.

A juicio de Salud por Derecho, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) o CESIDA, entre un total de 54 entidades, ese futuro marco debería incluir garantías para que los resultados de las investigaciones financiadas con dinero público "lleguen a quienes los necesitan".

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En una carta dirigida a los grupos políticos de la Eurocámara, los firmantes solicitan enmiendas que refuercen el beneficio social de la inversión pública en investigación sanitaria y proponen incorporar condiciones sobre la disponibilidad, el suministro o las posibles barreras de acceso de medicamentos, vacunas y otras herramientas sanitarias en fases tempranas de su desarrollo.

"En muchos casos, acabamos pagando dos veces. Primero financiamos parte de la investigación y después compramos los productos resultantes para incorporarlos a los sistemas de salud. Europa tiene ahora la oportunidad de debatir cómo maximizar el beneficio de esa inversión pública", asegura en un comunicado Jaime Manzano, responsable de Incidencia Política de la ONG Salud por Derecho.

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El llamamiento llega dos días antes de que la comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo inicie una fase decisiva de las negociaciones que definirán la posición sobre el programa de financiación entre 2028 y 2034 (Horizonte Europa), un campo al que la UE destina miles de millones de euros.

Desarrollos como la pandemia de covid pusieron de relieve el acceso desigual a vacunas y el elevado coste de algunos tratamientos innovadores sigue coartando la accesibilidad a procedimientos.

"Garantizar que los avances en investigación oncológica lleguen a todos los pacientes es un reto clave en Europa", dice la subdirectora y directora científica de la Fundación Científica de la AECC, Marta Puyol.

Mientras, la presidenta de CESIDA, Carmen Martín, destaca que cuando se habla de innovación sanitaria "hay que garantizar que sus resultados lleguen de forma efectiva, asequible y equitativa a las personas".

En ámbitos como el VIH, expone, las barreras de acceso a tratamientos y medicamentos retrasan o impiden cambiar vidas. EFE