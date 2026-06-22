Hossam Hassan destaca la reacción de Egipto en la "histórica" victoria ante Nueva Zelanda

Toronto (Canadá), 22 jun (EFE).- El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, destacó la reacción de su equipo en la victoria por 1-3 ante Nueva Zelanda en el Mundial 2026, la primera del país africano en una Copa del Mundo, un triunfo que calificó de "histórico".

Lo definió como fruto del trabajo y de los ajustes tácticos realizados después de una primera parte complicada.

Hassan explicó que en el descanso pidió a sus futbolistas no retroceder, salir al campo con la determinación de buscar la victoria y remontar el marcador que en ese momento era 1-0 a favor de Nueva Zelanda.

"No íbamos a volver al campo si no era con deseo de ganar", afirmó el técnico, que reconoció su enfado por el gol encajado en una acción a balón parado, una faceta que, según dijo, Egipto había trabajado de forma específica antes del partido.

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Elogió a Nueva Zelanda, a la que describió como un rival fuerte, disciplinado y peligroso en el juego aéreo. "No hay rivales débiles. Nueva Zelanda es fuerte, peligrosa en las jugadas a balón parado", señaló Hassan, quien admitió que, después de ver a los Kiwis sobre el terreno de juego, los considera incluso más fuertes de lo que había previsto.

Hassan también defendió sus decisiones durante el encuentro. Explicó que realizó ajustes internos antes de acudir a los cambios y destacó el trabajo de Mohamed Salah, al que situó en una posición pensada para explotar mejor su capacidad ofensiva.

También mencionó la aportación de jugadores como Omar, Zico y Hamza, y subrayó que todos los integrantes del grupo estaban preparados para entrar y cumplir su función.

El técnico afirmó que dejará a sus jugadores celebrar antes de empezar a preparar el próximo partido contra Irán. "No puedo decirles ahora que dejen de celebrar y piensen en el siguiente encuentro", indicó.

Por su parte, Salah, autor de uno de los goles y uno de los jugadores más destacados en el once egipcio, coincidió en el carácter histórico del triunfo.

"Es una victoria histórica. Ahora somos líderes del grupo, celebraremos hoy y mañana y después nos centraremos en el último partido". El capitán egipcio añadió que el equipo logró "hacer feliz a todo el mundo" y aseguró que "todos recordarán este día histórico".

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