Más de medio centenar de heridos y 18 desaparecidos tras una explosión en una fábrica de Ras Laffan

Al menos 54 personas han resultado heridas y otras 18 permanecen desaparecidas tras una explosión "interna" ocurrida en una fábrica de la zona industrial de Ras Laffan, al norte de la capital qatarí, Doha.

Así lo ha detallado el Ministerio del Interior qatarí en la madrugada de este lunes, horas después de informar de una explosión "interna" ocurrida en la citada área de Ras Laffan por causa de un "incidente técnico".

Tras apuntar entonces a "varios heridos", sin precisar cifras ni gravedad, la cartera ha cifrado el total en 54 afectados, subrayando a la vez que los equipos de Búsqueda y Rescate, en colaboración con los de Protección Civil, "están llevando a cabo operaciones de búsqueda de 18 personas desaparecidas".

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El Ministerio ha indicado que el incidente se produjo mientras se llevaban a cabo "operaciones" en la fábrica y ha señalado que "no se han registrado fugas que representen un riesgo para la seguridad pública", si bien "las autoridades competentes siguen investigando el incidente".

Ras Laffan es uno de los centros de producción de gas natural licuado más importantes de la región y ya fue atacado durante el conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán por el otro. Qatar señaló a Irán por el ataque, pero Teherán argumentó que su objetivo eran activos vinculados a Estados Unidos.

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