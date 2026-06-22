Citas culturales con 'The Bear', Frida Kahlo, 'Supergirl' o la música Gnaoua

Redacción Internacional, 22 jun (EFE).- En la última semana de junio las citas culturales son de lo más variado: llega el final de la serie 'The Bear', el arte de Frida Kahlo, las aventuras de 'Supergirl' o la música Gnaoua, sin olvidarnos de algunas subastas en Londres que pueden marcar récords.

- 'The Bear' (Disney+, 26 de junio)

Hace cuatro años 'The Bear' irrumpió con fuerza en la televisión con su ritmo acelerado, su mezcla de drama y comedia y su trasfondo gastronómico. Los fans que han seguido con atención en sus cuatro temporadas la evolución de Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach), Sugar (Abby Elliott) o Tina (Liza Colón-Zayas ), podrán descubrir este viernes qué pasa con los protagonistas de una serie que ha ganado 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro.

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- Frida Kahlo, todo un icono (Tate Modern, 25/6/26-3/1/2027)

La fascinación por Frida Kahlo sigue más viva que nunca y la Tate Modern de Londres ha decidido dedicar una exposición a explorar como la artista mexicana se convirtió en un icono global y en una influencia clave para toda una generación de artistas. Una buena excusa para pasearse por la capital británica, siempre rebosante de grandes ofertas de arte.

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- 'Supergirl' (24-26 de junio)

La actriz australiana Milly Alcock, conocida por su papel de la princesa Rhaenyra Targaryen en la serie 'House of the Dragon', es Supergirl, la prima de Superman, en esta película que se une un poco tarde al boom de cine de superhéroes, que está empezando a perder fuelle. Pero los seguidores de estas historias seguro que disfrutarán de este nuevo intento de conseguir una película de éxito sobre esta superheroína de DC, de la que ya se hizo un fallido filme en 1984.

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- Música Gnaoua en Essaouira (25-27 de junio)

La música tradicional y el baile se unen en los ritos Gnaua, que cada año llenan de ritmo y color las calles y plazas de Essaouira, la bonita ciudad marroquí situada en la costa atlántica. Una de las citas culturales más importantes de Marruecos, en la que además de música, se escucharán debates interesantes sobre el futuro y la identidad de la juventud.

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Y como colofón, en esta semana habrá varias interesantes subastas de arte en Londres, en las que obras como 'Nympheas', de Claude Monet, o ‘Sleeping by the Lion Carpet', de Lucien Freud, podrían marcar récords para estos autores. EFE