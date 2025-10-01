Los humanos han alterado el mundo animal tanto como la Edad de Hielo

Un estudio en fósiles muestra cómo el impacto humano, en especial la agricultura y la ganadería, ha alterado las comunidades de mamíferos tan profundamente como las extinciones de la Edad de Hielo.

Huesos fósiles de seis continentes han revelado cómo los seres humanos han transformado fundamentalmente las comunidades de mamíferos en todo el mundo, según una nueva investigación que rastrea 50.000 años de historia animal.

El estudio internacional, publicado en Biology Letters, muestra que durante la última Edad de Hielo, las comunidades de mamíferos formaron patrones distintivos en los continentes basados en zonas climáticas naturales y barreras geográficas. Sin embargo, tras el inicio de la agricultura hace unos 10.000 años, solo unas pocas especies de ganado se expandieron junto con los humanos y trastocaron esas fronteras naturales para siempre.

"El estudio muestra cómo la agricultura y la caza se combinaron como poderosas fuerzas globales para reorganizar los ecosistemas, lo que aún plantea desafíos de conservación en la actualidad", afirma en un comunicado el profesor asociado John Alroy de la Universidad Macquarie, coautor del estudio.

Los investigadores compararon listas de especies de la última Edad de Hielo -específicamente, la época geológica del Pleistoceno Tardío, que finalizó hace unos 11.700 años- con listas del Holoceno, nuestra época actual, que comenzó al finalizar esta Edad de Hielo.

"Examinamos listas de especies de cientos de yacimientos arqueológicos y paleontológicos en múltiples continentes, que abarcan los últimos 50.000 años", afirma el autor principal, el profesor Barry Brook, biólogo conservacionista de la Universidad de Tasmania.

Durante el Pleistoceno, factores naturales como los gradientes climáticos y barreras físicas como las cordilleras y los océanos, moldearon la composición de las grandes comunidades de mamíferos. Los animales en climas similares tendían a vivir juntos, creando patrones continentales predecibles.

Pero el Holoceno trajo consigo cambios drásticos en la distribución de las especies, directamente relacionados con el desarrollo humano de la agricultura y la domesticación de determinadas especies animales.

DISRUPCIÓN DOMÉSTICA

Al examinar los registros arqueológicos, los investigadores descubrieron que solo 12 especies domesticadas, incluyendo ganado vacuno, ovejas, cerdos y caballos, aparecían en aproximadamente la mitad de los yacimientos globales estudiados, lo que alteró radicalmente la composición de las comunidades animales.

"Tras el inicio de la agricultura, solo unas pocas especies de ganado se expandieron con los humanos y trastocaron las fronteras naturales, transformando las comunidades de mamíferos en todo el mundo", afirma el profesor Brook.

Los animales domesticados que tuvieron un impacto considerable incluyeron animales de granja comunes.

"Todas las especies domesticadas tuvieron un impacto, incluyendo burros, ovejas, cabras, cerdos y perros", afirma el profesor asociado Alroy. "Los ungulados grandes, como los caballos y las vacas, son importantes porque monopolizan los recursos alimenticios dondequiera que se encuentren en grandes cantidades".

Si bien el estudio excluyó a las aves del análisis principal debido a su registro fósil errático, el profesor asociado Alroy afirma que también se encontraron pollos domesticados en 29 de los más de 350 yacimientos, principalmente en Europa y Oriente Medio.

Los investigadores desarrollaron un nuevo método de agrupamiento computacional para demostrar que los animales domesticados vinculan yacimientos arqueológicos del Holoceno a miles de kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, muchos mamíferos salvajes se extinguieron, en cada caso tras la llegada del ser humano, no durante un episodio específico de cambio climático mundial.

Cuando los animales domesticados se dispersaron entre regiones geográficamente distantes, estos ecosistemas acabaron teniendo composiciones similares. Por ejemplo, las comunidades de mamíferos de Europa y África se asemejaron más después de que ambas adoptaran especies domesticadas de Oriente Medio.

MÁS ALLÁ DE LA MEGAFAUNA

Si bien el impacto humano se observó en casi todas partes, las extinciones del Pleistoceno fueron más graves en regiones con menor historia evolutiva entre humanos y especies locales, como América del Norte y del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Madagascar.

Después del Pleistoceno, el impacto de la agricultura también varió drásticamente según la región. Algunas zonas, como Nueva Guinea y Sri Lanka, experimentaron cambios mínimos, mientras que Europa, América, Australia y partes de África experimentaron los mayores niveles de renovación de especies, lo que significa la mayor pérdida y ganancia de diferentes especies animales.

Estudios previos sobre la extinción a finales de la Edad de Hielo han destacado la desaparición de la megafauna de gran tamaño (animales como perezosos gigantes, mamuts lanudos y marsupiales gigantes), pero este estudio muestra que el impacto humano continuó mucho después de su desaparición.

"Cuando desapareció la megafauna como los mamuts, esperábamos que la ausencia de competencia por el alimento hiciera que las especies silvestres supervivientes aumentaran el tamaño de sus poblaciones, pero esto no ocurrió", afirma el profesor asociado Alroy.

AGRUPACIÓN POR PERSECUCIÓN

Utilizando un nuevo método llamado "agrupación por persecución", el equipo agrupó yacimientos fósiles basándose en listas que contenían especies muy similares, independientemente de su ubicación geográfica.

"Las agrupaciones de animales domésticos conectan yacimientos a miles de kilómetros de distancia, mientras que muchos mamíferos silvestres en esas áreas desaparecieron", afirma el profesor asociado Alroy.

Normalmente, los yacimientos cercanos geográficamente presentan animales similares debido al clima y el entorno compartidos. Sin embargo, el nuevo método reveló algo que los métodos tradicionales pasaban por alto: la actividad humana rompió ese patrón al propagar los mismos animales de granja.

El profesor asociado Alroy afirma que este estudio demuestra que el método de agrupamiento por persecución tiene potencial para aplicarse ampliamente en la investigación de fósiles.