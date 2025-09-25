Los nuevos Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme de Qualcomm mejoran la rapidez y eficiencia para PC con Windows

Qualcomm ha presentado sus nuevos procesadores para PC con Windows Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme, que ofrecen una CPU un 75 por ciento más rápida, así como una gestión energética que permitirá que la batería dure varios días, todo ello con una NPU diseñada para experiencias de IA "revolucionarias".

De la mano del nuevo procesador móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, la firma de semiconductores ha actualizado la serie Snapdragon X con dos nuevas plataformas de última generación, que cuentan con 80 TOPS de procesamiento de IA, gracias a su NPU Hexagon, que es "la más rápida del mundo" para ordenadores portátiles, y que permite experiencias de IA simpultáneas en PC Copilot+.

En concreto, el nuevo Snapdragon X2 Elite Extreme ha sido diseñado especialmente para PC de última generación con Windows 11, con capacidades para abordar cargas de trabajo complejas a un máximo rendimiento, ya sea experiencias de IA con agentes, análisis de datos de alto rendimiento computacional o edición multimedia profesional, como ha detallado en un comunicado.

Para ello, este procesador está equipado con una CPU Qualcomm Oryon de 3º generación, que ofrece un rendimiento un 75 por ciento más rápido "que la competencia" gracias a su potencia ISO. Esta CPU se compone de 18 núcleos, de entre los que 12 funcionan con hasta 4,4 GHz y dos funcionan a 5GHz. Esta velocidad, según la tecnológica, es la primera para las CPU Arm.

Asimismo, la GPU de nueva arquitectura Qualcomm Adreno ofrece un aumento de 2,3 veces en rendimiento por vatio y eficiencia energética en comparación con la generación anterior, con hasta 1,85 GHz.

Por otra parte, Qualcomm ha matizado que el nuevo chip Snapdragon X2 Elite, que comparte algunas especificaciones con el modelo Extreme, ha sido diseñado para impulsar multitareas potentes, gestionando cargas de trabajo que consumen muchos de forma eficiente, lo que mejora la productividad y entretenimiento.

En este caso, la compañía ha detallado que ofrece un rendimiento hasta un 31 por ciento más rápido con el consumo de energía ISO, al tiempo que reduce su necesidad de energía en un 43 por ciento, en comparación con la generación anterior.

Con todo ello, Qualcomm ha asegurado que estos nuevos procesadores de rendimiento superior facilitarán el uso del ordenador durante varios días, así como una IA "revolucionaria". Se espera que los nuevos Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme estén disponibles en el primer semestre de 2026.