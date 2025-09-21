Agencias

Los talibán rechazan las amenazas de Trump sobre la base de Bagram: "No nos da miedo ningún matón"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El comandante de las Fuerzas Armadas de los talibán, Fasiudín Fitrat, ha rechazado las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las reticencias del régimen afgano a ceder el control de la base aérea de Bagram, símbolo durante décadas de la presencia militar extranjera.

"No nos da miedo ningún matón o agresor", ha sentenciado Fitrat este domingo durante un acto televisado, horas después de que Trump advirtiese en su red Truth Social de que si los talibán no "devuelven" la base a Estados Unidos, "van a suceder cosas malas".

"Afganistán es completamente independiente, está gobernado por su propio publo y no depende de ninguna potencia extranjera", ha recalcado el líder militar talibán, según la agencia Bloomberg.

La base de Bagram fue construida por la Unión Soviética en la década de los cincuenta del siglo pasado, pero Estados Unidos pasó a controlarla y la reconstruyó tras la caída de los talibán en 2001, hasta el punto de expandirla a lo largo de 77 kilómetros cuadrados.

En la actualidad, sirve como punto de exhibición de los equipos occidentales que las potencias dejaron atrás durante la apresurada retirada de agosto de 2021. Trump ha criticado en reiteradas ocasiones a su predecesor, Joe Biden, por la forma en que gestionó el repliegue.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia celebra su festival musical alternativo a Eurovisión, con países amigos y sin supuestas "perversiones"

Rusia celebra su festival musical

Sumar defiende excluir a Israel de los Juegos Olímpicos y que el COE baraje el 'plante' de España como vía de presión

Sumar defiende excluir a Israel

Muere un hombre tras una agresión con arma blanca en Bilbao

Muere un hombre tras una

La pareja Sofía Val-Asaf Kazimov logra una segunda plaza olímpica histórica para la danza española

La pareja Sofía Val-Asaf Kazimov

El Congreso examina el martes la reforma legal para que la gran empresa tenga atención al cliente en catalán

El Congreso examina el martes