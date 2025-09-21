Los talibán rechazan las amenazas de Trump sobre la base de Bagram: "No nos da miedo ningún matón"

El comandante de las Fuerzas Armadas de los talibán, Fasiudín Fitrat, ha rechazado las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las reticencias del régimen afgano a ceder el control de la base aérea de Bagram, símbolo durante décadas de la presencia militar extranjera.

"No nos da miedo ningún matón o agresor", ha sentenciado Fitrat este domingo durante un acto televisado, horas después de que Trump advirtiese en su red Truth Social de que si los talibán no "devuelven" la base a Estados Unidos, "van a suceder cosas malas".

"Afganistán es completamente independiente, está gobernado por su propio publo y no depende de ninguna potencia extranjera", ha recalcado el líder militar talibán, según la agencia Bloomberg.

La base de Bagram fue construida por la Unión Soviética en la década de los cincuenta del siglo pasado, pero Estados Unidos pasó a controlarla y la reconstruyó tras la caída de los talibán en 2001, hasta el punto de expandirla a lo largo de 77 kilómetros cuadrados.

En la actualidad, sirve como punto de exhibición de los equipos occidentales que las potencias dejaron atrás durante la apresurada retirada de agosto de 2021. Trump ha criticado en reiteradas ocasiones a su predecesor, Joe Biden, por la forma en que gestionó el repliegue.