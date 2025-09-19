Agencias

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Zaporiyia

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de otras dos localidades ucranianas en las provincias de Donetsk y Zaporiyia, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas han tomado Muravka, en Donetsk, y Novoivanovka, en Zaporiyia, al tiempo que ha subrayado que el Ejército de Rusia "continúa con sus operaciones ofensivas en Donetsk y Dnipropetrovsk".

Donetsk y Zaporiyia son, junto con Lugansk y Jersón, dos de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

EuropaPress

