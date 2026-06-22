Ana Mena y Óscar Casas rompen su relación antes de celebrar su segundo aniversario

El verano arranca con la inesperada ruptura de una de las parejas de moda de nuestro país, Ana Mena y Óscar Casas. Tal y como ha revelado el periodista Javi Hoyos en redes sociales y ha podido confirmar la revista ¡Hola! por fuentes cercanas a los protagonistas, la artista malagueña y el hermano pequeño de Mario Casas han puesto punto y final a su historia de amor antes de celebrar su segundo aniversario.

A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente y continúan manteniendo sus (escasas) imágenes juntos en sus respectivos perfiles de Instagram, la ruptura se habría producido hace un mes, habría sido de mutuo acuerdo, y no existirían terceras personas; y aunque su noviazgo no habría funcionado ambos seguirían siendo amigos. "Se quieren mucho, pero ha terminado su relación. Ahora podemos hablar de ruptura" ha expresado apenado el presentador del programa 'D'Corazón', dejando entrever que su decisión de emprender caminos separados sería definitiva.

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Fue en verano de 2024 cuando Ana y Óscar se conocieron en el rodaje de la película 'Ídolos', en la que él interpreta a un motociclista que sueña con triunfar, y ella a una tatuadora que le rompe los esquemas y pone su vida patas arriba. El flechazo fue instantáneo, por lo menos por parte del actor, aunque la malagueña tardó más darse cuenta de los sentimientos de su compañero y tuvieron que ser unas chicas del equipo de la cinta las que le contaron que tenía "loquito" a su compañero, surgiendo así un romance que en un principio intentaron mantener en secreto.

Sin embargo con el paso de los meses su noviazgo se fue consolidando a pasos agigantados y, tras ser sorprendidos por unos avispados paparazzi dando rienda suelta a su pasión besándose por las calles de Madrid, la pareja oficializaba lo suyo. Y, aunque intentando vivir su relación lejos del foco mediático, dejaron de esconderse y empezaron a gritar a los cuatro vientos lo enamorados que estaban, derrochando complicidad y felicidad a raudales en cada una de sus apariciones públicas.

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Jóvenes, guapos, talentosos y dos de los artistas más destacados de su generación, formaban la pareja perfecta, pero su historia de amor ha llegado a su fin antes de celebrar su segundo aniversario de relación.