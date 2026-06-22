Agenda Informativa de Europa Press para hoy lunes, 22 de junio (y 2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy lunes 22 de junio en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recibe a congresistas de EEUU. Sede del Ministerio (P.º Castellana, 162).

-- 09.00 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en 'Las Mañanas de RNE'.

-- 09.30 horas: En Luxemburgo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atiende a los medios antes de participar en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.

-- 09.30 horas: En Madrid, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, comparece ante los medios antes de inaugurar la jornada 'Articulación y concurrencia de la negociación colectiva', en la que se darán a conocer los resultados de un estudio del Observatorio de la Negociación Colectiva. Durante el acto de presentación, intervendrá también el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Sede del CES (C/ Huertas, 73).

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-- 10.30 horas: En Madrid, celebración del acto "España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación". Participan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (13.00 horas), y el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo (09.00 horas). Asisten la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera; la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entre otros. Teatro Real (Pl. de Isabel II, s/n).

Nota.- Se podrá seguir en directo a través de la web de Moncloa.

-- 11.30 horas: En Madrid, Arcano Partners presenta el informe 'España como hub europeo de computación', donde se aborda la disponibilidad de centros de datos para dar respuesta a las demandas de la IA y la posición estratégica de España. En su sede (C/ José Ortega y Gasset, 29, 4º planta).

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-- 19.30 horas: En Madrid, fundación 'la Caíxa' organiza la conferencia 'Proteger y ahorrar hoy para construir mañana: el valor social del seguro' a cargo de la presidenta de UNESPA, Mirenchu del Valle. CaixaForum Madrid (P.º del Prado, 36).

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, AccessibleEU España celebra la jornada 'Si no es accesible, no es justicia. Claves para una Justicia digital, física y documental para todas las personas', que será inaugurado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. HUB Por Talento Digital (C/ Fray Luis de León, 11).

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-- 10.00 horas: En Madrid, presentación del estudio Continental y Fundación CEA sobre el triple reto de los conductores por la inflación, los coches pesados y el clima extremo (C/ Ríos Rosas, 26).

-- 10.30 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se reúne con representantes del colectivo de docentes Teachers for Future Spain. Sede del Ministerio (C/ los Madrazo, 15); y a las 17.00 horas, interviene en un encuentro con directivos de LLYC. Oficinas de Llorente y Cuenca (C/ Lagasca, 88).

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-- 10.55 horas: En Madrid, la Comisión Permanente celebra su 273º reunión los días 22 y 23 de junio en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE). A las 10.55 horas, "mudo" para los medios gráficos interesados al comenzar la reunión (C/ Añastro, 1).

-- 11.00 horas: En Pinto (Madrid), el Rey asiste a la inauguración del Centro de Innovación de Agua y Energía, en el marco de la conmemoración del 175º Aniversario de la creación de Canal de Isabel II. Le acompaña el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arroyo Culebro (Crtra. M-506).

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-- 11.00 horas: En Madrid, presentación del informe sobre la calidad del aire en España durante 2025 de Ecologistas en Acción. Ateneo La Maliciosa (C/ Peñuelas, 12).

-- 12.00 horas: En Madrid, la Federación Española de Municipios y Provincias y Ecovidrio suscriben un convenio marco de colaboración, con el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y el director general de Ecovidrio, José Manuel Núñez-Lagos Bau. Sede de la FEMP (C/ Nuncio, 8).

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-- 12.30 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, clausura el encuentro 'Infancias LGTBI y violencias digitales'. Sede de Vocento (C/ Josefa Valcárcel, 40 Bis).

-- 12.30 horas: En Sevilla, la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Ministerio de Igualdad, Beatriz Carrillo de los Reyes, se reúne con jóvenes referentes gitanos en el Encuentro Pedagógico de Jóvenes contra la Discriminación de Fakali. Pabellón de Uruguay (Av. de Chile, s/n).

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-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Sede del Ministerio (P.º Prado, 18-20).

-- 16.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Sede del Ministerio (Pl. Santa Cruz, 10).

-- 19.00 horas: En Madrid, entrega de los Premios Internacionales "Rey de España de Periodismo 2026", presididos por Felipe VI. Le acompaña el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Casa América (Pl. Cibeles, s/n).

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NOTA.- Entrada para la prensa por C/ Marqués del Duero, 2.

SALUD

-- 12.00 horas: En Madrid, XXX Jornadas de Formación para ONG 'Mujeres con VIH: de inVIHsibles A VIHvas', organizadas por ViiV Healthcare. Espacio Aster (Gran Vía 30, planta 13).

-- 17.00 horas: Webinar 'Profesionales de la salud en Gaza: vivir, resistir y cuidar', de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.

NOTA.- Para seguirlo por streaming: 9y00j.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13EXWmOMLay5gtYLET/BsyN_6BmykIw.

CULTURA

-- 11.00 horas: En Madrid, el Museo Thyssen presenta una exposición de la pintora y escultora española Carmen Laffón, segunda mujer en ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (P.º Prado, 8).

-- 12.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de Kase.O en la que presenta su nuevo disco, 'Camisa de fuerza'. Sala de prensa del Movistar Arena (Av. Felipe II - puerta 51).

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta el nuevo Bono Cultural Joven. Teatro Valle-Inclán (Plazuela de Ana Diosdado).