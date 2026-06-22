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Muere el conductor de un vehículo tras colisionar con las cabinas de peaje en la R-5

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El conductor de un vehículo ha fallecido en la madrugada de este lunes tras colisionar contra las cabinas de peaje en la carretera R-5, a la altura del kilómetro 4 en el término municipal de Leganés, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El conductor, de entre 20 y 30 años, salió despedido del turismo como consecuencia del impacto y murió, sin que los servicios de emergencias pudieran practicarle maniobras de reanimación. Al llegar el Summa 112, confirmó el óbito y puso el cuerpo a disposición judicial.

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Emergencias 112 Comunidad de Madrid recibió el aviso del accidente de tráfico sobre las 2.30 y hasta el lugar del suceso se desplazaron sanitarios del Summa 112 y agentes de la Guardia Civil, que han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

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