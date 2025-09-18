Las Fuerzas de Defensa de Israel dieron a conocer que los equipos de emergencias permanecían desplegados en la ciudad de Eilat, ubicada en el extremo sur de Israel, a raíz del impacto de un dron lanzado desde Yemen. Este incidente no ha dejado víctimas ni ha causado daños materiales, de acuerdo con el comunicado oficial difundido el jueves y reportado por las propias autoridades militares israelíes.

Según informó el Ejército israelí, la alerta en Eilat se activó poco antes del suceso y, tras ese aviso, el dron se estrelló en la zona urbana. Tal como publicó el medio que cubre el hecho, los dispositivos locales de respuesta inmediata acudieron al sitio del impacto para asegurar la seguridad de la población y descartar daños en el entorno. De acuerdo con la versión específica entregada por las Fuerzas de Defensa de Israel, hasta el momento no se han registrado heridos ni pérdidas materiales.

El ataque se atribuye al lanzamiento de un dron desde Yemen, aunque hasta la fecha los hutíes, que controlan territorios termasuk Saná y varias regiones del norte y oeste yemení desde el año 2015, no han asumido responsabilidad pública por esta acción. Los medios que cubren el conflicto señalaron que los hutíes han ejecutado previos ataques tanto contra territorio israelí como contra navíos con conexiones a Israel. Estas operaciones, indicaron las fuentes militares al citado medio, se han incrementado después de la escalada bélica en la Franja de Gaza desde los ataques llevados a cabo el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras agrupaciones palestinas.

El contexto de estos incidentes forma parte del aumento de hostilidades vinculadas con la situación en Gaza, según detallaron las fuerzas militares a los medios locales. Desde el inicio de la ofensiva israelí en ese territorio palestino, los ataques de los hutíes han incluido tanto lanzamientos de drones como medios misilísticos, destinados a objetivos que Israel considera sensibles o relacionados indirectamente.

Las fuentes oficiales consultadas reiteraron al medio que hasta el momento no hay información sobre responsables directos del dron accidentado en Eilat, ni se ha producido una declaración formal de los hutíes sobre este hecho específico. La zona de impacto permanece bajo supervisión de los equipos de emergencia y del Ejército, mientras se llevan a cabo las evaluaciones técnicas correspondientes. El Ejército subrayó su decisión de mantener la vigilancia y respuesta ante posibles riesgos de seguridad derivados de la situación regional.