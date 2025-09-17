Agencias

El Senado colombiano aprueba la declaración del Cártel de los Soles como "organización terrorista"

Por Newsroom Infobae

El Senado de Colombia ha aprobado este martes la proposición de ley que declara al Cártel de los Soles como "organización criminal transnacional y terrorista", sumándose así a declaraciones similares como la de Estados Unidos, al que han seguido Argentina, Ecuador, República Dominicana y Paraguay en una iniciativa también abordada en la Unión Europea.

"La seguridad de los colombianos y de la región exige decisiones firmes contra estructuras que, como el Cártel de los Soles, han estado vinculadas con actividades de narcotráfico y terrorismo", ha declarado el Senado, según ha recogido el diario 'El Tiempo', después de que la proposición fuera aprobada con 33 votos a favor y 20 en contra.

De este modo, la cámara alta colombiana ha designado como "organización criminal transnacional y terrorista" al Cártel de los Soles, sustentándose en su deber constitucional de "proteger a todas las personas residentes en Colombia: en su vida, bienes, derechos y libertades", así como en los compromisos internacionales.

Estados Unidos declaró al Cártel 'Terrorista Global Especialmente Designado' a finales de julio, aduciendo además que se trata de un grupo vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y señalándolo por su supuesto apoyo a "organizaciones terroristas extranjeras" como el Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa de México.

Tras la medida de Washington, otros países americanos como Argentina, Ecuador, República Dominicana y Paraguay han hecho lo propio. Además, la iniciativa ha cruzado también el Atlántico: este lunes, en España, la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea (UE) aprobó una iniciativa por la que insta al Gobierno a promover la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de la UE, apenas cuatro días después de que el Parlamento Europeo instase a la Unión a hacerlo.

